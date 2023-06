Demon Slayer: l’anime rivela il fragile passato Mitsuri

La terza stagione anime di Demon Slayer ha raggiunto il punto culminante con il Pilastro dell’Amore che si prepara allo scontro conclusivo contro La quarta Luna crescente Hantengu, nel grande finale. Con il presente articolo vogliamo riportare che il penultimo episodio di Demon Slayer: Il Villaggio dei Forgiatori di Katana ha spiegato il motivo per cui i capelli di Mitsuri Kanroji siano di quel colore particolare.

La terza stagione di Demon Slayer ha reintrodotto i due pilastri dell’Amore e della Nebbia dopo il loro debutto iniziale nella prima stagione. E con il ritorno dell’adattamento anime di quest’anno, i fan sono finalmente riusciti a vederla coinvolta in un combattimento, scoprendo la sua tecnica del Respiro.

Infatti Mitsuri si lancia completamente nella lotta contro Hantengu, e il penultimo episodio di Demon Slayer rivela con un flashback che il Pilastro dell’Amore ha da subito mostrato una forza incredibile, ma per un momento della sua vita, ha tinto i capelli capelli di nero. Solo quando è cresciuta il Pilastro dell’Amore ha deviso ad accettare tutte queste sue caratteristiche uniche.

Secondo la scena post-credits dell’ultimo episodio della terza stagione di Demon Slayer, il colore dei capelli e degli occhi di Mitsuri deriva dal fatto che ha mangiato 170 torte di riso sakura al giorno per otto mesi.

Il decimo episodio di Demon Slayer approfondisce quindi il passato di Mitsuri. Rivela anche che ha un’enorme massa muscolare nascosta in un corpo apparentemente magro. In flashback ha rivelato che questa particolarità ha reso la sua crescita difficile. Questo perché il suo fisico le richiedeva di assumere molto cibo per mantenersi energica. Un altro aspetto che le ha creato disagio fino a dubitare di se stessa è stata la conclusione del suo matrimonio. Credendo che fosse per il colore dei suoi capelli, decise di nascondere la loro vera natura passando al nero.

Per fortuna è riuscita a respingere tutti questi sentimenti, raggiungendo un livello di potere completamente nuovo. Infatti ha risvegliato il suo marchio, proprio come Mitsuri, ed è pronta ad affrontare lo scontro più impegnativo della terza stagione. Ricordiamo che l’ultimo episodio sarà uno speciale di 70 minuti.

Fonte – Comicbook