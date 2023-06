One Punch Man: Murata omaggia Spider-Man: Into the Spider-Verse

Murata, il grande artista dietro il manga di One Punch Man ha deciso di onorare il nuovo capolavoro animato della Sony Spider-Man: Into the Spider-Verse, il film che ha dato il via a un nuovo universo dedicato all’arrampicamuri.

Giunto al suo secondo film Murata ha deciso di dedicargli una fan art davvero degna di nota, così come vediamo sul profilo Twitter @Everything_OPM.

La fan art visionabile qui mette in risalto ovviamente Miles Morales protagonista del film, mentre alla sua sinistra vediamo Gwen e sulla destra vediamo Peter Parker. Come se non bastasse l’illustrazione in questione è anche colorata e mette in risalto tutto il valore e il talento dell’artista giapponese.

Se vista bene Gwen ha dei tratti e una silhouette molto simile a quella di Tornado, uno degli eroi più forti all’interno della storia principale, mentre gli altri due soggetti sono in pieno stile Murata anche loro ovviamente. Sempre bello vedere e notare tutto questo amore verso medium diversi, visto il reciproco rispetto quando si parla di arti figurative.

Ma oltre questo sappiamo benissimo l’amore dei mangaka verso il mondo supereroistico americano, dove molte storie si ispirano proprio a quest’ultimo così come lo stesso One Punch Man. Nonostante si parli di Shonen, Kaiju e via discorrendo l’ispirazione ai comics è palese quindi anche per questo scatta inevitabilmente il tributo.

Oltre One Punch Man My Hero Academia è forse uno degli esempi più potenti del momento, visto che sostanzialmente possiamo riassumere la storia come una “run” americana in versione giapponese di quel mondo tanto amato in USA diffusosi poi anche nel territorio orientale a macchia d’olio.

Cosa ne pensate di questa bellissima fan art? One Punch Man ha iniziato una nuova saga anche se Murata ha dovuto rinviare un capitolo per via di un problema di salute.

