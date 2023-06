Demon Slayer: svelato il marchio e il Respiro del Pilastro dell’Amore

La terza stagione animata di Demon Slayer sta raggiungendo la sua conclusione episodio dopo episodio, dopo aver debuttato ad aprile. E con questo articolo vogliamo riportare alcune novità importanti incentrate sul Pilastro dell’Amore. Mitsuri ha rivelato il suo Respiro e anche il suo marchio da ammazza demoni.

L’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana ha puntato i riflettori sul Pilastro dell’Amore e della Nebbia, dopo il loro debutto nella prima stagione dell’anime. Il decimo episodio si concentra totalmente su Mitsuri, dopo aver approfondito il passato e il potere di Muichiro. Gli episodi precedenti avevano già anticipato il Respiro di Mitsuri, ma con la conclusone dello scontro tra Muichiro e Gyokko, il decimo episodio ha lasciato molto più spazio al Pilastro dell’Amore.

Ora tocca a Mitsuri portare a termine la lotta contro i Demoni delle emozioni di Hantengu, con l’ultimo episodio che riprende dalla conclusione di quello precedente, che ha visto Mitsuri entrare in azione per proteggere Tanjiro Kamado e gli altri. L’obiettivo era distrarre Zohakuten, permettendo ai suoi alleati di concentrarsi sul corpo principale. Finalmente ai fan è concesso vedere qualcosa in più sul Respiro dell’Amore di Mitsuri. E possiamo dire che il suo stile di combattimento è molto diverso da qualsiasi altro Pilastro visto fino ad ora.

La sua Katana infatti ne è già una prova, in quanto simile a una frusta con la quale Mitsuri riesce a tagliare facilmente le teste di drago di pietra con cui Zohakuten cerca di attaccarla. Combinato con il suo stile di movimento molto atletico, la rende un tipo di combattente molto diverso dagli altri. Ed è chiaro che Mitsuri abbia ottime possibilità di battere questa Luna Crescente con l’aiuto di Tanjiro e gli altri. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Zxrxjurx_kny. Seguendo questo link è possibile darne un’occhiata.

Ma l’episodio 10 mostra anche il marchio da ammazza demoni di Mitsuri. Durante lo scontro contro la Luna Crescente, subisce un attacco importante da Zohakuten. Ma questo l’aiuta a rivivere il suo passato, proprio come Muichiro. Prima di diventare un Pilastro, il suo corpo e il suo aspetto straordinariamente forti erano ridicolizzati. Ricordandosi di questa sensazione di accettazione, si risveglia più determinata che mai.

Mitsuri inizia muoversi più velocemente e a combattere più duramente. Questo accade perchè riesce a sviluppare il proprio marchio. Nel prossimo episodio di Demon Slayer, che sarà l’ultimo, saranno sicuramente rivelati più dettagli sul marchio.

Fonte – Comicbook