One Piece: Eiichiro Oda incontro l’autore di Jujutsu Kaisen, ecco il suo pensiero

One Piece così come Jujutsu Kaisen si è ormai avviato verso il suo arco narrativo finale, e così come accade con tutte le opere pubblicate di Shonen Jump la fine è solo un inizio, visto che spesso e volentieri le saghe conclusive durano sempre qualche anno, lasciando così al pubblico il tempo di assaporare e anche metabolizzare.

Cosi come leggiamo sul profilo Twitter @OP_SPOILERS2023 possiamo avere un piccolo pensiero dell’autore di One Piece dopo che quest’ultima ha incontrato appunto, Gege Akutami, mangaka dietro il celebre Jujutsu Kaisen:

“Commento di Eiichiro Oda sul numero 27 del WSJ: “Mentre facevo parte della giuria del Premio Tezuka, ho avuto una conversazione completa con Gege Akutami per la prima volta in vita mia. Che persona seria e molto nobile!”. ▪︎ Gege Akutami è l’autore della serie manga Jujutsu Kaisen.”

Da come possiamo leggere ci sono pochi dubbi al riguardo, vista la stima di Oda verso il noto mangaka appena citato. L’artista parla dell’incontro avvenuto tra i due durante i Premi Tezuka dove il mangaka faceva parte della giuria, infatti anche in quell’occasione è riuscito a condividere dei consigli per le prossime generazioni di artisti.

Se proprio vogliamo dirla tutta anche Gege Akutami fa parte di una delle nuove generazioni di mangaka, vista l’ispirazione di Jujtsu Kaisen a opere come Naruto, Dragon Ball e One Piece appunto, quindi anche qui possiamo vantare di un incontro tra generazioni diverse che nonostante lo scorrere del tempo sono riusciti a colpire quasi allo stesso modo, lasciando un segno indelebile.

Quindi l’incontro con Akutami ha sorpreso Oda e sempre basandoci sulle parole di quest’ultimo l’autore di Jujutsu Kaisen si presenta come una brava persona, rispettosa, proprio come lo stesso autore di One Piece.

Fonte ufficiale Twitter OP_SPOILERS2023