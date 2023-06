One Piece: la forma risvegliata di Kaido debutta nell’anime

L’anime di One Piece sta procedendo spedito verso la resa dei conti tra Rufy e Kaido. Lo studio di animazione giapponese, Toei Animation, ha sbalordito tutti i fan con la Saga di Wano. Infatti si è guadagnata una serie di reazioni più che positive da tutto il fandom. Infatti il combattimento tra Zoro e King è considerato finora uno dei migliori della serie anime. Quindi i fan possono solo immaginare che tipo di qualità Toei tirerà fuori per il combattimento tra Rufy e Kaido. Prima di poter parlare del momento tanto atteso che riguarda Rufy, vogliamo prima riportare che la trasformazione definitiva di Kaido ha debuttato sul piccolo schermo.

Kaido è in assoluto la minaccia più devastante da affrontare in tutto l’arco di Wano. La sola forma umana dell’Imperatore può bastare per mettere chiunque in ginocchio, ma come tutti sanno, può addirittura trasformarsi in drago. Recentemente abbiamo parlato degli sviluppi dello scontro tra Kaido e Rufy, con l’Imperatore che ha cominciato a bere tantissimo alcol, mettendo ulteriormente in difficoltà Cappello di Paglia. Ora Kaido ha mostrato anche nella serie animata la sua forma che combina i punti di forza sia della sua forma umana che di drago. Inizialmente Kaido ha fatto divertire tutti i suoi fan mostrando un lato ridicolo in quanto ubriaco, ma questo era un trampolino di lancio per entrare nella sua forma definitiva “risvegliata”. Questa forma apporta alcune modifiche al suo aspetto generale. Lo vede anche trasformarsi inconsapevolmente in un drago, finendo per piangere per le tante cose “rovinate” da Rufy e i suoi compagni.

Di seguito ne riportiamo un’immagine:

A parte un leggero restyling e un comportamento che passa dal comico al pericoloso, è chiaro che anche Kaido raggiunge notevoli incrementi in termini di potenza totale. Sebbene non sia abbastanza forte da abbattere Rufy, la battaglia continua a scuotere le fondamenta di Wano.

Arrivati a questo punto dello sontro tutti i fan che hanno letto il manga di One Piece sanno che la trasformazione di Rufy è sempre più vicina. Tuttavia al momento non abbiamo modo di rivelare il numero e la data dell’episodio in cui questa farà il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo.

