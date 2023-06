One Piece 1064: quanto è pericoloso Kaido da ubriaco?

L’anime di One Piece si trova nei suoi momenti finali della lunga saga di Wano. Questo vuol dire che Toei Animation si sta avvicinando man mano alla fatidica e attesa resa dei conti tra Rufy e Kaido sul tetto della Skull Dome. La potenza dell’Imperatore del Mare non è una novità, ma con il presente articolo vogliamo riportare quanto possa diventare ancora più forte del solito quanto Kaido combatte da ubriaco. Gli ultimi episodi dell’anime di One Piece hanno mostrato la conclusione di alcuni scontri importanti. Stiamo parlando di quello di Zoro contro King e di quello di Sanji contro Queen. Ora quindi tocca solo a Rufy. Il protagonista principale deve mettere la parola fine sulla lotta contro Kaido una volta per tutte.

L’anime di One Piece ha rivisitato il combattimento tra Rufy e Kaido nell’episodio precedente. E l’episodio si è concluso con i due pirati che sembrano sinceramente divertiti dalla piega che sta prendendo il loro combattimento. Ma l’episodio 1064 ha introdotto la versione ubriaca di Kaido, nettamente più pericolosa e potente rispetto a quando è sobrio, attraverso un video visibile in cima al presente articolo.

L’episodio 1064 di One Piece riprende lo scontro tra Rufy e Kaido, con quest’ultimo che afferma che si sta divertendo così tanto da iniziare a bere. Sbalordito e compiaciuto dal fatto che sta finalmente affrontando un avversario capace di resistergli, Kaido beve e inizia a comportarsi in modo molto irregolare. Questo lascia Rufy abbastanza confuso. Si chiede infatti perché abbia iniziato a bere, rendendosi apparentemente vulnerabile, se ormai entrambi si stanno divertendo. Tuttavia viene colto di sorpresa quando le tattiche di Kaido diventano molto più strane.

Le mosse irregolari di Kaido si traducono in una serie di colpi che non ha usato prima nel combattimento. E oltre questo ha sprigionato un livello di forza molto più forte in ogni nuovo bizzarro attacco indirizzato a Rufy. Poiché è ubriaco, iniziano ad emergere i suoi sentimenti sulla situazione, giudicano tutti i suoi piani ormai falliti, ma questa situazione lo rende ancora più pericoloso. È così che Kaido si gode il combattimento, ed è chiaro che nonostante Rufy abbia guadagnato tanto terreno, il combattimento è tutt’altro che finito.

Fonte – Comicbook