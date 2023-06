One Piece: quale sarà il futuro di Vivi? (SPOILER)

Gli ultimi capitoli di One Piece stanno condividendo numerosi dettagli sul mondo creato da Eiichiro Oda, andando a scavare in un passato che qualche tempo fa sembrava dimenticato. Tra nuove trasformazioni e segreti svelati, e da un po di tempo che la ciurma di Luffy non si allarga, e proprio questa potrebbe essere la volta buona.

La principessa Vivi Nefertari potrebbe essere un membro dei Mugiwara? Molto probabilmente la risposta è sì. Nel corso della storia abbiamo sempre visto inizialmente dei rifiuti da parte degli attuali membri dei Mugiwara, visto che questi ultimi non si sentivano ancora pronti di intraprendere il viaggio: questo potrebbe succede anche con Vivi.

Dopo tutti gli avvenimenti e i cambiamenti nella vita della principessa forse quest’ultima potrebbe decidere finalmente di entrare nei Mugiwara, tracciando insieme a loro il grande percorso verso l’Isola finale, che dovrebbe anche sciogliere tutti i nodi intrecciati nel corso di tutti questi anni da Eiichiro Oda.

Con il capitolo 1085, durante il fatidico flashback del Reverie Re Cobra ha rivelato di essere anche lui parte della generazione avente nel nome la “D” e quindi di conseguenza anche Vivi appartiene e porta con se la Volontà della D, uno dei misteri più occulti e interessanti della Grand Line, così come leggiamo su CB.

Data la “D” nel nome di Luffy, forse Vivi ha capito di essere legata più che mai al noto pirata che ha sconfitto Kaido e per questo potrebbe finalmente decidere di unirsi alla ciurma, diventando il potenziale nuovo e ultimo membro dei Mugiwara.

I possessori della D sono destinati a fare qualcosa di grande e proprio in punto di morte il Re di Alabasta affida a Sabo di avvertire di questo sia Luffy che Vivi, quindi anche per questo la principessa potrebbe decidere di fare questo passo avanti.

Fonte Comic Book