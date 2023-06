One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1086!

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 1086. Ma prima di farlo ricordiamo che questo sarà l’ultimo capitolo del mese di giugno. Eiichiro Oda si prenderà una pausa forzata per risolvere il problema legato all’astigmatismo per poter tornare al meglio.

L’aggiornamento relativo alle prime anticipazioni del capitolo 1086 di One Piece arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Il prossimo capitolo si intitolerà “I Cinque Astri di Saggezza” e quindi si concentrerà sull’identità dei Cinque Astri. Ognuno di loro ha il titolo di Dio Guerriero.

Partiamo dal primo, ossia Jaygarcia Saturn, che i fan hanno già conosciuto nei capitoli precedenti in compagnia di Kizaru. Lui è il Dio Guerriero della Difesa Scientifica. Per quanto riguarda l’uomo biondo, si chiama Saint Sheperd Ju Peter ed è il Dio Guerriero dell’Agricoltura. L’uomo calvo con gli occhiali si chiama invece Saint Ethanbaron V. Nasujuro e ha la carica di Dio Guerriero della Finanza. Concludiamo con gli ultimi due, partendo dall’uomo alto, esile, con i baffi e i capelli lunghi. Il suo nome è Saint Marcus Mars ed è il Dio Guerriero dell’Ambiente; mentre quello con i baffi folti e calvo si chiama Saint Topman Valkyrie ed il Dio Guerriero della legge.

Il capitolo 1085 ha concluso il flashback di Sabo, il quale è riuscito a sopravvivere alla distruzione del Regno di Lulusia. E a tal proposito il prossimo capitolo farà chiarezza su cosa l’ha disintegrato. Pare che questo sia stato possibile grazie all’utilizzo di un’arma creata da Vegapunk.

Un altro mistero che circonda One Piece è l’identità sconosciuta di Im. Al momento non ci sono dettagli su questo individuo, ma c’era un Saint Im, appartenente alla famiglia Nerona tra i primi 20 Sovrani. Ma il colpo di scena arriva verso la fine del capitolo 1086. Donquijote Myosgard, un nobile mondiale viene condannato a morte dai Cavalieri Divini e i fan potranno conoscere il loro leader. Questo appartiene alla famiglia Figerland.

I primi a menzionare questo nome furono i Cinque Astri nel film One Piece Red. Anche se non ci sono membri al momento noti di questa famiglia, i Cinque Astri hanno teorizzato che Uta ne facesse parte. Questo può di conseguenza ricondurre a Shanks, di cui abbiamo riconosciuto la sagoma nel capitolo in cui si è parlato dei Cavalieri.