One Piece 1073: Oda introduce un componente dei cinque astri di saggezza!

One Piece è uno dei manga Shonen che conta sicuramente il numero più alto di personaggi e l’aspetto che sicuramente sorprende maggiormente è che non tutti sono stati presentati.

Di alcuni di questi si conosce solo il volto, ma non si sa nulla sul loro passato, sui loro obiettivi e tantomeno il loro nome. Per alcuni invece si conosce il nome e anche quali sono le gesta che li rendono noti nel mondo di One piece. In questo caso un esempio importante è Vegapunk, che abbiamo avuto modo di conoscere finalmente, dopo più di vent’anni, durante l’arco narrativo finale del manga.

Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento molto importante, dato che Eiichiro Oda nel capitolo 1073 di One Piece ha rivelato l’identità di uno dei cinque astri di saggezza.

Queste figure sono i nobili mondiali più importanti al mondo e come tali governano su quasi tutto il mare blu. Possono ricevere ordini solamente da Im e tengono in considerazione il volere degli altri nobili mondiali.

Loro cinque hanno autorità sull’intero Governo Mondiale, sulla Marina e sui Cipher Pol. Erano inoltre loro che stipulavano il patto con i membri della Flotta dei sette.

Prima di proseguire vogliamo riportare che nel presente articolo saranno presenti alcuni spoiler. Dunque per coloro che non sono interessati a scoprire cosa accade nel nuovo capitolo anzitempo l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Il capitolo 1073 di One Piece presenta per la prima volta uno dei cinque componenti dei cosiddetti astri di saggezza.

Il tutto accade nelle pagine finali del capitolo in cui si vede anche l’ammiraglio della Marina, Kizaru, che lo incontra da solo di persona. Quello che già si nota è la soggezione nel volto dell’ammiraglio dinanzi alla presenza di questo potentissimo rappresentante del governo mondiale.

Questo si chiama St. Jaygarcia Saturn ed è una delle più alte autorità del mondo. Non abbiamo modo di riportare altri dettagli ma tra i due si parla di Vegapunk. Kizaru gli chiede se abbia mai incontrato lo scienziato prima e St. Jaygarcia Saturn gli risponde di averlo incontrato una sola volta.

Aggiunge anche di essere dispiaciuto per come si sono evolute le cose.

Quali sono le intenzioni di questo personaggio? E cosa nasconde il suo passato?