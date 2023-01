Quanto hanno influenzato gli anime nello sviluppo di Creed III? Lo spiega Michael B. Jordan

Creed III farà il suo tanto atteso debutto a marzo, con Michael B. Jordan pronto a tornare nei panni di Adonis Creed. L’attore, già noto per aver interpretato la Torcia Umana dei Fantastici Quattro, non solo interpreterà il protagonista, ma sarà anche il regista del lungometraggio.

In passato, Jordan ha parlato del suo amore per gli anime. Durante un’intervista con The Tonight Show ha rivelato che il suo amore per l’animazione giapponese ha avuto una forte influenza nello sviluppo del terzo capitolo di Creed.

Ricoprire questo ruolo è per lui come un dono e una maledizione. Prima di questo, ci sono stati altri otto film prima del suo arrivo e ha capito che è possibile girare un incontro di boxe in tanti modi. “Penso che il fatto di essere stato messo in un angolo mi ha costretto a essere più creativo e a pensare davvero fuori dagli schemi su come diversificare i combattimenti” confessa l’attore. Continua poi dicendo che gli anime giapponesi hanno avuto una forte influenza sulla sua creatività.

Ha aggiunto che non è sicuramente facile, dato che si dipende sempre da tante persone. Quindi per Jordan è importante essere supportati dal suo team. L’attore ha ancora detto che per lui ritrovarsi in una scena di boxe, a volte, è più facile in quanto può dirigere e recitare allo stesso momento.

Già in precedenza Jordan, quando ha parlato della sua società di produzione, Outlier Society, ha spiegato come gli anime hanno influenzato tantissimo la sua crescita artistica.

“Ci sono semplicemente cresciuto. Mi sono evoluto guardando i cartoni animati del sabato mattina. Successivamente, ho scoperto altre forme di animazione, Disney e Pixar.” ha condiviso Jordan. Ma la svolta è arrivata quando si è avvicinato all’animazione dal Giappone. “La mia passione è cresciuta nel corso degli anni e mi sono ritrovato ad essere un fan appassionato degli anime“.

Creed III uscirà il 3 marzo e vedrà Adonis, il protagonista affrontare Damian, interpretato dalla star della Marvel Jonathan Majors. Il cast include anche il ritorno di Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu e Felicia Rashad. Le novità del cast invece hanno i nomi di Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II, Mila Davis-Kent e Canelo Álvarez. Tuttavia, la star di Rocky, Sylvester Stallone, non apparirà nel film.

