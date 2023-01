L’Attacco dei Giganti: Isayama si è ispirato a se stesso per sviluppare Eren Jaeger

Il famosissimo mangaka de L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama di recente si è espresso molto su diverse questioni legate al manga.

Oggi vogliamo riportare un aggiornamento secondo il quale il mangaka si è ispirato a se stesso per sviluppare Eren Jaeger, il protagonista principale.

In particolare per quanto riguarda le parti peggiori per il suo controverso personaggio. Isayama ha rivelato in modo diretto cosa rappresenta Eren come personaggio.

In una recente intervista Isayama afferma sostanzialmente che Eren Yeager è un personaggio che riflette le parti peggiori di lui, e questa è una storia su come sbarazzarsi di questi suoi lati.

Questa è una confessione piuttosto intima da parte del mangaka. Attualmente il manga si è concluso e l’anime è sul punto di farlo quest’anno, e Eren ha tutto il diritto di essere definito un personaggio “controverso” e nel peggiore un protagonista totalmente corrotto.

All’inizio delle vicende, Eren è un ragazzino che vuole scoprire tutto quello che c’è aldilà delle mura. Queste mura, che detesta, sono l’unica ragione per cui tutti gli abitanti al loro interno non vengono assaliti e mangiati dai terrificanti Giganti. Il suo obiettivo di vita cambia quando vede sua madre morire per via di un gigante che la mangia davanti si suoi occhi.

Tuttavia, a metà della serie, con un salto temporale cambia il fine di Eren, dopo aver acquisito consapevolezza sul poter del Gigante d’attacco. Si tratta però di una visione terrificante e sterminatoria. Infatti vuole attivare il potere del Gigante Fondatore e liberare la marcia dei colossali per eliminare tutti i Marleyani.

Tutti i fan del manga hanno chiaramente analizzato il manga nella sua totalità insieme alla nuova confessione di Isayama.

Alcuni sono arrivati anche ad accusare Isayama per promuovere un’ideologia che si avvicina alle visioni estremiste sullo spopolamento o sul conflitto pregiudizievole tra i popoli.

Altri invece credono che abbia svolto un lavoro magistrale soppesando la filosofia della violenza che genera violenza. La serie finisce per riflettere semplicemente i veri orrori della storia o del nostro disastroso futuro.

Isayama ha confessato però, che avrebbe cambiato alcune scelte narrative nel manga. Ora non resta che attendere l’arrivo della fase finale dell’adattamento animato de L’Attacco dei Giganti, che sarà diviso in due parti, per vedere sul piccolo schermo la conclusione della storia di Eren.

Fonte – Comicbook