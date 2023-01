L’Attacco dei Giganti: MAPPA spiega perché la stagione finale sarà divisa in due parti

L’ultima stagione anime de L’Attacco dei Giganti è pronta a fare il suo debutto e sarà suddivisa in due parti. Come abbiamo già riportato la prima parte debutterà a marzo 2023. Per quanto riguarda invece la seconda parte, questa deve ancora ricevere una finestra di rilascio, ma uscirà dopo il mese di marzo. Oggi con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che Studio MAPPA spiega come mai il finale sarà diviso in due per la tanto attesa conclusione.

Stando alla recente dichiarazione di MAPPA, possiamo chiarire il motivo per cui la conclusione della stagione finale dell’anime sarà divisa in due parti.

MAPPA si rivolge quindi a tutti gli appassionati che non vedono l’ora che arrivi la stagione finale dell’anime che adatta il manga di Isayama. “Siamo lieti di annunciare la data di uscita de L’Attacco dei Giganti: La Stagione Finale“. L’Obiettivo iniziale di MAPPA era di trasmettere l’intera Stagione finale a partire dal 3 marzo 2023.

Tuttavia, durante il processo di produzione, la quantità di lavoro è diventata molto più grande del previsto. Dunque dopo aver consultato i membri del comitato, MAPPA ha deciso di rilasciare la serie in due parti. Questo annuncio è seguito poi dalle scuse rivolte a tutti coloro che attendono con impazienza di vedere il completamento dell’anime.

Quindi c’è la forte sensazione, stando a queste parole, che lo studio di animazione giapponese non abbia ben gestito il processo di sviluppo della stagione finale. Questo è accaduto nonostante i dipendenti e lo staff stiano dedicando tutte le loro energie alla produzione fino alla fine.

MAPPA ha sicuramente tantissimi progetti importati per questo 2023. Attualmente lo studio di animazione giapponese ha rilasciato i primi due episodi della seconda stagione di Vinland Saga, prendendo le redini da Wit Studio, proprio come successo con L’Attacco dei Giganti.

Inoltre questa estate, MAPPA riporterà Yuji Itadori sul piccolo schermo con la seconda stagione di Jujutsu Kaisen. E questo, come si può immaginare, rappresenta un altro importante evento anime.

Presenterà inoltre la prima serie anime di Hell’s Paradise, quindi sicuramente gli impegni sono tanti. Forse troppi, e questo ha impedito a MAPPA di lavorare con costanza su L’Attacco dei Giganti.

Fonte – Comicbook