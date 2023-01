L’Attacco dei Giganti: svelata la data di uscita della stagione finale dell’anime!

La terza e ultima parte dell’anime de L’Attacco dei Giganti ha finalmente una data di uscita! Siamo entusiasti di annunciare la notizia tanto attesa, finalmente la terza parte finale dell’anime che adatta le vicende di Eren Jaeger sta per arrivare sul piccolo schermo.

Inoltre riportiamo anche un altro dettaglio importante. NHK, il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese, ha annunciato che la stagione finale de L’Attacco dei Giganti andrà in onda in due parti. La notizia tanto attesa è accompagnata da un nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo.

La prima parte andrà in onda il 3 marzo, mentre la seconda parte andrà in onda più tardi nel 2023. NHK non ha confermato la durata di ciascuna parte, ma elenca la trasmissione del 3 marzo come “trasmissione speciale“. Questo suggerisce che ogni parte potrebbe essere uno speciale anime invece di più episodi.

Studio MAPPA si appresta quindi a sfornare un altro dei suoi progetti più acclamati di sempre. Dopo aver riscosso un grande successo con la prima stagione di Chainsaw Man, ha lanciato a gennaio 2023 la seconda stagione di Vinland Saga, sostituendo Wit Studio.

Questo cambio di studio di animazione si è verificato proprio dopo la terza stagione de L’Attacco dei Giganti. Infatti le prime tre stagioni portano la firma di Wit Studio, mentre la quarta è stata sviluppata da Studio MAPPA. La quarta e ultima stagione, denominata “The Final Season”, ha debuttato nel 2020, concludendo la trasmissione del primo blocco di 16 episodi il 29 marzo 2021.

La seconda parte, composta da 12 puntate, è andata in onda nel 2022. Ora sappiamo anche quando debutterà la parte finale della quarta e ultima stagione, che tratterà l’ultima parte del manga.

Le vicende ruoteranno, chiaramente, intorno a Eren. Il protagonista ha intenzione di sterminare tutti gli abitanti dell’isola di Marley al di fuori dei suoi compagni di sempre. Tuttavia si tratta di un piano spietato e senza senso e Mikasa, Armin e Jean sono pronti a mettere da parte i sentimentalismi e a fermare Eren in tutti i modi.

