Attack on Titan The Final Season, perché la terza parte sarà divisa in due parti?

Attack on Titan The Final Season ha finalmente condiviso il primo trailer ufficiale di questa terza e ultima parte, che a quanto pare sarà divisa ulteriormente in due parti. Insieme al trailer è anche arrivata la data d’inizio ufficiale, fissata per il 3 marzo di quest’anno.

NHN ha annunciato recentemente che la prima parte di questa terza tranche uscirà nella notte tra il 3 e il 4, ed è stata annunciata come “trasmissione speciale”, mentre il resto è programmato per il 2023. Per questa seconda parte non abbiamo nessuna data di pubblicazione ufficiale.

Il trailer in questione dura 30 secondi e dopo una breve panoramica su Eren in lacrime vediamo la Marcia dei Colossali progredire verso lo sterminio dell’umanità. Le scene sono davvero drammatiche e incredibili e senza ombra di dubbio ci troviamo di fronte a un evento davvero sanguinario.

Dopo le sequenze cruente riguardante la Marcia appare anche la forma di Eren, che come ben sappiamo è al comando di questa azione volta alla distruzione dell’umanità.

Alla fine della clip vediamo appunto la data di uscita ufficiale fissata per il 3 marzo, giorno dedicato a una trasmissione speciale considerata come la prima parte di questo finale tanto atteso dal pubblico. D’altronde, la seconda, e si presume ultima tranche della terza parte conferma solo un “2023”.

Da come avete capito solamente la prima parte ha una data di uscita ufficiale, mentre la seconda è ancora da definire. Ma come mai MAPPA ha deciso di dividere questa terza parte nuovamente in due fasi? Tutto arriva da ANN.

Molto probabilmente oltre la controparte commerciale lo studio di animazione ha deciso d’immolare il pubblico con una sorta di “presentazione” inerente a questa saga finale, che come sapranno i lettori del manga può essere utile per metabolizzare e capire alcuni concetti presentati proprio verso la conclusione.

Riflettendoci forse è anche una mossa giusta per questo anime, al momento uno dei più attesi di sempre per quanto riguarda il medium. Voi cosa ne pensate? Trovate giusta questa scelta da parte di MAPPA? Oppure trovate sia solamente una scelta commerciale?

Fonte ANN – YouTube Ufficiale