Attack on Titan: arrivano aggiornamenti sul finale dell’anime

Il 2023 è l’anno della stagione finale di Attack on Titan, che dopo alcuni anni finalmente andrà ad adattare la conclusione del manga, fin da subito criticata dalla maggior parte del pubblico avente delle aspettative del tutto diverse da quelle presentate.

Ciononostante nel complesso è una storia entrata ormai nell’immaginario collettivo degli appassionati, e per questo la produzione MAPPA è molto attesa. Successivamente alla conferma riguardante la terza e ultima parte della storia il franchise ha pubblicato sempre meno dettagli, lasciando il tutto sotto un velo di mistero.

Oggi però tramite Comic Book apprendiamo buone nuove da parte del sound director della serie, che accompagna il suo pubblico verso la prossima uscita della parte conclusiva di Attack on Titan.

A condividere il tutto è stato il director del suono Masafumi Mima, che su Twitter ha postato uno foto con lo script in mano che recita “il mondo è crudele”, offrendo un panorama ancora ristretto ma ben definito al pubblico in attesa di questo finale al cardiopalma.

Attack on Titan: il sound director dell’anime aggiorna il pubblico

Come vedete la foto trasuda tutta la natura della serie e con un piccolo collage con protagonista la locandina della serie e il regista del suono in questione i fan hanno l’occasione di rivivere anche solo per un attimo le atmosfere della serie, in questo caso rappresentate dagli occhi del soggetto presente nella foto.

Ancora una volta MAPPA non offre nulla al suo pubblico, se non l’hype già presente all’interno di esso durante il corso di questi mesi, dato che al momento, specie per chi segue solamente l’anime non sono ancora state mostrate le sequenze più dure e drammatiche da sopportare, sequenze che conducono alla conclusione di questa sanguinosa storia.

L’anime molto probabilmente uscirà in simulcast su Crunchyroll, anche se al momento non abbiamo conferme, così come non ne abbiamo anche per quanto riguarda la data o almeno il periodo d’uscita di questa terza e ultima parte della stagione finale di Attack on Titan.

Cosa ne pensate di questo piccolo aggiornamento da parte dello studio MAPPA? Non dona info sulla serie ma allo stesso tempo riaccende l’hype del pubblico per la serie.

Fonte Comic Book – Twitter