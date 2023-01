Attack on Titan è sicuramente un’opera molto sfaccettata e questo lo conferma anche l’autore Hajime Isayama durante una nuova intervista riportata tramite Crunchyroll. Noi riporteremo le domande più interessanti e intanto vi rimandiamo all’articolo completo nel caso vogliate leggere tutta l’intervista.

Se non siete in pari con la serie vi invitiamo a non continuare la lettura per evitare spoiler. Una delle domande più interessanti è stata sicuramente questa: “Cosa sarebbe successo a Eren se non fosse riuscito a entrare nel Corpo di Ricerca? Quindi se non fosse riuscito a usare bene l’attrezzatura per abbattere i Giganti?”

“Credo che Eren avrebbe avuto una vita decadente, triste e senza obiettivi. Molto probabilmente avrebbe continuato la sua vita all’interno delle mura da oppresso, senza avere la possibilità di fare nulla. In qualsiasi caso sarebbe morto in età giovanile senza neanche sapere il perché”.

“Possiamo aspettarci qualche spin-off della saga? Magari su Levi?”

“Dovete sapere che al momento ho qualcosa in testa per quanto riguarda il personaggio di Levi; anche se non so esattamente se inizierò a scrivere qualcosa. Lavorare su storie del genere è molto complesso per me”.

“Conosciamo la sua passione verso il cinema horror, e quindi ci chiediamo se in futuro arriverà mai una manga di questo genere dalla sua penna”.

“No, al momento non credo pubblicherò un manga a tema horror, anche se i film mi piacciono molto. Forse potrei lavorare a un lungometraggio animato, ma nulla di più.

Ovviamente parliamo d’ipotesi, anche perché non è che voglio diventare un regista o altro nella vita. Allo stesso tempo però, quando guardo dei film penso sempre che potrei rendere quella storia ancora più spaventosa.”

Attack on Titan e la natura dietro Isayama

“Il mondo di AOT è molto vasto: in che lingua avrebbero comunicato i personaggi nel caso si fossero trovati nel nostro mondo?”

“Molto probabilmente i personaggi avrebbero parlato in inglese, su questo non ci piove. Questa sarebbe la riposta giusta, anche se il motivo dietro ciò riguarderebbe la colonizzazione e l’oppressione. Quindi la lingua più potente diventerebbe quella parlata nel mondo dove si muovono Eren e gli altri”.

Fonte Crunchyroll