L’Attacco dei Giganti: Isayama confessa i cambiamenti che apporterebbe al manga

L’Attacco dei Giganti è uno dei manga, ma anche uno dei fenomeni mondiali, più incredibili di sempre. Sicuramente Hajime Isayama è consapevole di questo e di quello che è riuscito a raccontare nel corso dei lunghi anni di serializzazione delle vicende di Eren Jaeger. Ma c’è qualcosa che cambierebbe?

A questa domanda abbiamo una risposta che arriva direttamente dal mangaka, intervistato di recente da Crunchyroll. Ricorderete sicuramente cosa è successo non molto tempo fa l’ultima volta che Isayama ha partecipato a un evento.

Quando si è recato a New York, ha pubblicamente chiesto scusa a tutti i fan del manga per come aveva deciso di concludere la storia. Di sicuro questa ha suscitato una spaccatura tra chi condivideva e chi no. In un certo senso il mangaka ha avvertito un senso di responsabilità più pesante di quanto avrebbe dovuto, facendo emergere la sua emotività sull’argomento.

Oggi però abbiamo il piacere di riportare quali cambiamenti Isayama apporterebbe al manga. Questo aggiornamento giunge dalla pagina Twitter dell’insider AoTWiki. Ci sono molti aspetti che avrebbe cambiato per la sua opera. Probabilmente così tanti da non riuscire nemmeno a farne un esempio.

“Ogni volta che riguardo a tutto quello che ho scritto, ci sono tante cose che avrei preferito fare diversamente. È quasi difficile dire con esattezza cosa” confessa Isayama. Pare che il mangaka non stia attraversando un buon periodo con se stesso legato al suo lavoro.

Non a caso continua dicendo che ogni volta che ripensa alle sue decisioni sullo svolgimento degli eventi, avverte sempre un forte senso di rimorso e rimpianto.

Uno dei motivi che ha spinto il mangaka a scrivere questa incredibile storia che tutti conosciamo, era la sua difficoltà nel comunicare con le persone. Ma adesso sente di essere cresciuto e di essere più maturo e sente di essere cambiato dall’uscita del primo volume del manga.

Dunque grazie a questa intervista apprendiamo che apporterebbe tanti cambiamenti alla storia de L’Attacco dei Giganti, senza però essere sceso nei dettagli né esempi. A quali aspetti del manga Isayama si stava riferendo?