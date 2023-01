Vinland Saga: Makoto Yukimura condivide un messaggio dopo il primo episodio della seconda stagione

Dopo anni di attesa, la seconda stagione animata di Vinland Saga ha fatto il suo tanto acclamato ritorno. In merito a questo infatti, oggi abbiamo il piacere di riportare quelle che sono le prime parole del mangaka, Makoto Yukimura, sul primo episodio della seconda stagione anime di Vinland Saga.

Dopo la trasmissione del primo episodio della seconda stagione, il mangaka di Vinland Saga ha scritto un post direttamente sulla sua pagina Twitter indirizzata ai fan. In questo modo ha ringraziato tutti gli appassionati per il loro supporto. Ha poi continuato dicendo che si sente molto privilegiato a vivere in un’epoca in cui i fan di tutto il mondo potevano guardare la sua serie e interagire con quegli stessi fan.

“Grazie per aver guardato la seconda stagione di Vinland Saga. Quest’era in cui è possibile guardare lo stesso anime contemporaneamente oltre i confini è meravigliosa” ha confessato il mangaka. Il suo obiettivo poi è di realizzare un’opera che possa essere apprezzata al di là delle differenze di etnia, generazione e genere.

Questo messaggio di Yukimura mette in luce quanto sia incredibile vedere fino a che punto l’evoluzione degli anime è arrivata negli ultimi vent’anni. Dopo aver raggiunto il successo in Occidente con successi come Dragon Ball, l’anime è passato dall’essere un interesse di nicchia a un vero e proprio pilastro dell’intrattenimento.

Non è un caso se grandi aziende come Disney e Netflix stanno investendo in anime che si rivelano importanti successi.

La prima stagione anime di Vinland Saga, annunciata nel 2018, presenta 24 episodi. Sviluppata da Wit Studio, ha fatto il suo debutto in televisione in Giappone e in streaming mondiale su Prime Video da luglio a dicembre 2019. Invece per quanto riguarda la seconda stagione, Shūhei Yabuta è tornato nel ruolo di regista insieme a Takahiko Abiru come character designer.

Un grande cambiamento rispetto alla prima stagione è lo studio di animazione. Infatti, proprio come per L’Attacco dei Giganti, Wit Studio ha lasciato il posto a MAPPA. Anche la seconda stagione è composta da 24 episodi, e ha debuttato il 9 gennaio 2023.

Netflix e Crunchyroll hanno acquistato i diritti di distribuzione internazionale, permettendo la trasmissione in simulcast in versione sottotitolata.

