Dragon Ball Super: Toyotaro disegna in live Saiyaman X1 e X2

Dragon Ball Super il 21 dicembre ha esordito nuovamente su Weekly Shonen Jump dopo più di un mese di assenza dalle scene, successivamente al cliffhanger della saga di Granolah che ha condotto all’arrivo di Black Freezer, attualmente la trasformazione più potente di sempre dell’iconico villain del franchise.

Dopo le informazioni degli ultimi mesi condivise anche attraverso il Jump Festa 2023 abbiamo appreso alcune dei motivi scatenanti intorno alla creazione di questa nuova forma del diabolico nemico sconfitto da Goku per la prima volta su Namekk, dove lo stesso Toyotaro ha parlato del design del personaggio e del nuovo arco “Super Hero”.

La saga attualmente attiva di Dragon Ball Super vede al centro Goten e Trunks durante il periodo della loro adolescenza, dove con l’assenza di Goku e Vegeta devono difendere la Terra da potenziali minacce, come quella del Dr. Hedo ad esempio, uno dei villain centrali del lungometraggio “Super Hero”, di cui questa saga fa da pequel.

Come letto dal titolo Toyotaro durante una delle ultime interviste rilasciate a proposito del nuovo anno, non solo ha discusso del franchise in generale e della sua nascita, ma ha mostrato al pubblico anche le sue doti artistiche disegnando le versioni di Goten e Trunks Saiyaman X1 e X2, estratte ovviamente dall’ombra di Great Saiyaman.

Tramite Comic Book e Twitter possiamo ammirare un estratto del video in questione, mentre sul sito ufficiale è possibile visionare tutto il percorso artistico inerente alla raffigurazione dei due protagonisti della nuova saga di Dragon Ball, che per l’occasione diventano dei veri e propri supereroi.

