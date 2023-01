One Piece: chi morirà nel 2023? Ecco le teorie dei fan

One Piece verso la fine del 2022 ha avviato la sua “Final Saga”, che ovviamente continuerà senza sosta all’interno di questo 2023, che si prospetta colmo di sorprese e sicuramente anche di eventi drammatici all’interno della storia targata Eiichiro Oda.

Nonostante nel corso di 25 anni la ciurma di Luffy non abbia mai subito delle perdite importanti, il pubblico inizia a speculare sulle eventuali morti che potrebbero avvenire nel 2023, e ovviamente queste congetture coinvolgono tutti i personaggi della Grand Line, e quindi non solo quelli centrali.

Sicuramente la saga finale della storia porterà a degli eventi e quindi anche a delle perdite molto importanti e forse tra i tanti ci saranno anche alcuni membri storici della ciurma, anche se il tutto non è sicuro la possibilità è sicuramente alta. Proprio per questo su Twitter il pubblico ha cominciato a dire la propria sull’argomento.

Come ci ricorda anche Comic Book al momento i Mugiwara sono intatti e al momento, anche se Rob Lucci e la Marina si stanno scagliando contro di loro, non si sono imbattuti in eventi spiacevoli, anche se al momento è più difficile che accadono visto il livello attuale combattivo dei protagonisti. Ma nel mondo dei pirati nulla è sicuro.

Con un livello incredibile raggiunto con il Gear Fifth Luffy è sicuramente difficile da sconfiggere e senza ombra di dubbio questi poteri saranno usati anche per difendere i suoi compagni tanto amati. In poche parola chiunque provi a disfare i Mugiwara avrà sicuramente del filo da torcere.

Who will die in #OnePiece this year? pic.twitter.com/ooQlL10Prn — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) January 2, 2023

Tra le prime ipotesi come vedete in alto troviamo Sabo, Buggy, Crocodile, Kidd, Law, Garp, Nico Robin e ad anche Shanks, anch’esso una delle ipotesi di morte più forte tra il pubblico. Insieme a queste congetture arriva ovviamente il “bastian contrario”, dove si parla dell’eventuale scelta di Oda di lasciare tutti in vita.

Lmao it's Oda bro, nobody's dying — Mugiwara Stephen D Smith (@MugiwaraSAS) January 2, 2023

Altri tweet discutono di un eventuale morte di Garp e Shansk, al momento quelli più papabili tra il pubblico per quanto riguarda l’eventuale dipartita. Allo stesso tempo sono anche presenti delle congetture al riguardo della nuova generazione di pirati, dove Kidd sembra essere al primo posto.

i think shanks , garp ,BB , all 3 will die https://t.co/xDzHeO3tj2 — ATHARV BHAVSAR (@ATHARVBHAVSAR5) January 3, 2023

Kidd is most def dying 💀💀💀 https://t.co/DFep0J2rIC — LANGY!!! (@nIovewithbatman) January 3, 2023

