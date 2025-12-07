One Piece: rivelati gli ultimi quattro episodi prima della pausa

Per chi sta seguendo l’arco di Egghead con il fiato sospeso, questa volta possiamo dirlo con certezza: niente pause, niente recap, nessun episodio “di riempimento” fino alla fine dell’arco. L’anime di One Piece ha finalmente rivelato i titoli e le date degli ultimi quattro episodi che chiuderanno una delle saghe più intense e discusse degli ultimi anni, prima della pausa programmata di tre mesi. E sì, sarà un finale che ci terrà incollati allo schermo fino all’ultimo secondo.

Si parte il 7 dicembre 2025 con l’episodio 1152, intitolato “Her Father and Mother’s Legacy! Bonney’s Nika Punch”. Un titolo che è già tutto un programma e che promette un momento carico di emozione per uno dei personaggi più importanti di Egghead. Subito dopo, il 14 dicembre, arriverà l’episodio 1153, “The Ebb and Flow of the Ages! The Conqueror’s Haki Guiding Luffy”, e qui è chiaro che l’azione salirà di livello in modo vertiginoso.

La settimana successiva, il 21 dicembre, andrà in onda l’episodio 1154: “The Truth Behind the Secret Plan – Vegapunk’s Declaration of Victory”. Questo dovrebbe essere uno dei momenti chiave per comprendere tutta la posta in gioco di Egghead, con rivelazioni che probabilmente cambieranno molte cose per l’intera storia.

E poi, per chiudere l’anno col botto, il 28 dicembre arriverà l’episodio 1155, “The Promised Horizon – At Long Last, Toward the Long-Awaited Elbaph!”. Un titolo che parla da solo, perché da anni i fan aspettano solo di sentir nominare Elbaf in un contesto di vera e propria partenza.

La cosa bella? Questo sprint finale senza interruzioni permetterà alla saga di mantenere un ritmo costante, senza spezzare la tensione proprio ora che tutto sta per esplodere. Dopo questi quattro episodi, l’anime entrerà in una pausa di tre mesi, quindi possiamo considerarlo un vero e proprio “gran finale” prima di un breve stop.

Se seguite One Piece, preparatevi: dicembre sarà un mese da vivere settimana dopo settimana.