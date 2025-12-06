100 Meters: il nuovo film anime dal creatore di Orb arriva su Netflix a fine anno

Il 2024 si chiuderà con una nuova uscita anime davvero interessante: 100 Meters, il nuovo film del creatore di Orb: On the Movements of the Earth, sbarcherà su Netflix il 31 dicembre, in streaming mondiale. Una data perfetta per chi ama godersi qualcosa di nuovo durante le feste, magari proprio l’ultimo giorno dell’anno.

Alla regia troviamo Kenji Iwaisawa, un nome che molti ricorderanno per il suo stile unico e molto personale, mentre la produzione è affidata allo studio ROCK’N ROLL MOUNTAIN, una realtà piccola ma sempre più apprezzata per i suoi progetti fuori dai soliti schemi. La sceneggiatura è firmata da Yasuyuki Muto, mentre il character design e la direzione dell’animazione sono stati curati da Keisuke Kojima. A completare il quadro c’è Hiroaki Tsutsumi, compositore noto per le sue colonne sonore energiche e d’impatto.

La storia di 100 Meters ruota attorno a Togashi, un talento naturale della corsa veloce. Fin da bambino domina le gare dei 100 metri senza quasi sforzo, tanto da sembrare destinato a un percorso già scritto. Tutto cambia quando incontra Komiya, un nuovo compagno di classe che non ha tecnica né talento, ma compensa tutto con una determinazione incrollabile. Nel tentativo di insegnargli a correre, Togashi gli trasmette qualcosa di più profondo: il desiderio di vincere, di superare i propri limiti.

Gli anni scorrono, le loro strade si separano, fino al momento in cui si ritrovano di nuovo sulla pista, questa volta non più come compagni, ma come rivali pronti a dimostrare chi sono diventati davvero. Il film sembra voler raccontare non solo la competizione sportiva, ma anche quel percorso di crescita fatto di confronti, sfide personali, ambizioni e sentimenti che cambiano con il tempo.

Con un trailer già disponibile e un team creativo così forte dietro al progetto, 100 Meters si presenta come un titolo capace di unire emozione, energia e una buona dose di introspezione.

Insomma, segnate la data: il 31 dicembre su Netflix ci aspetta una corsa lunga, solo 100 metri, ma carica di tutto quello che può cambiare una vita.