Wistoria: Wand and Sword – Il trailer della Stagione 2 promette un ritorno epico

Il mondo di Wistoria: Wand and Sword sta per riaprirsi ai fan, e lo fa con un nuovo trailer ufficiale e una visual inedita pubblicata da Bandai Namco Filmworks. La seconda stagione, attesa per aprile 2026, ci riporta tra i corridoi della Regarden Magical Academy, dove il giovane Will Serfort continua a lottare contro un destino che sembra scritto contro di lui.

A dirigere il progetto torna Tatsuya Yoshihara, affiancato dal regista Hideaki Nakano. Il character design e la direzione dell’animazione sono affidati a Sayaka Ono, mentre Yuki Hayashi firma nuovamente le musiche, portando la sua inconfondibile energia orchestrale. La produzione è nelle mani di BN Pictures × Actas, una combinazione che aveva già convinto nella prima stagione.

Alla base dell’anime ritroviamo il manga scritto da Fujino Omori, autore di DanMachi, e illustrato da Toshi Aoi, una coppia creativa che ha dato vita a un mondo dove la magia domina ogni aspetto della vita.

La stagione 1, uscita il 7 luglio 2024 e disponibile su Crunchyroll, aveva introdotto il cuore pulsante della storia: un ragazzo che non può usare la magia ma che non vuole accettare i limiti imposti dagli altri. Will è un protagonista diverso dal solito, fragile e determinato allo stesso tempo. Il suo mondo lo giudica per ciò che non possiede, ma lui sceglie di avanzare con ciò che ha: una spada, la forza delle sue braccia e una volontà che non vacilla.

Il nuovo trailer suggerisce che la Stagione 2 approfondirà proprio questa doppia natura del protagonista: un outsider in un sistema rigido, un ragazzo che osa opporsi alle convenzioni scegliendo la via più difficile. Le atmosfere sono più intense, i nemici più minacciosi e la narrativa sembra puntare a un’evoluzione emotiva e spettacolare.

Se la prima stagione aveva gettato le basi, questa seconda promette di spingere Will ancora oltre, tra prove sempre più pericolose e una crescita personale che potrebbe riscrivere le regole del suo stesso mondo. Aprile 2026 non è mai sembrato così lontano.