Wistoria: Wand and Sword – nuova visual e teaser per la stagione 2

La seconda stagione di Wistoria: Wand and Sword è ufficialmente in arrivo e ha già una data precisa: aprile 2026. L’annuncio è stato accompagnato da una nuova visual teaser, un video promozionale e diversi aggiornamenti sullo staff, che hanno subito acceso l’entusiasmo dei fan.

A guidare la produzione ci sarà ancora Tatsuya Yoshihara, già alla regia della prima stagione e ora confermato anche per la seconda stagione. Yoshihara è un nome che i fan stanno imparando a conoscere bene, visto che è anche il regista dell’attesissimo film di Chainsaw Man: Reze Arc. Accanto a lui, nel ruolo di regista principale, ci sarà Hideaki Nakano, pronto a portare nuova energia al progetto. Lo studio rimane una collaborazione tra BN Pictures e Actas, mentre tra i nomi che tornano spiccano Saka Ono al character design e Yuki Hayashi alle musiche, una garanzia di continuità per atmosfera e stile.

Per chi non avesse ancora scoperto la serie, Wistoria: Wand and Sword nasce dal manga scritto da Fujino Ōmori (già autore di DanMachi) e illustrato da Toshi Aoi. La prima stagione è andata in onda nell’estate 2024, conquistando una fanbase sempre più ampia, ed è disponibile in streaming su Crunchyroll.

La storia ruota attorno a Will Serfort, un ragazzo che vive in un mondo dominato dalla magia, ma che non possiede alcuna capacità magica. Considerato inferiore dai suoi compagni di studi, Will nasconde però una forza che lo rende unico: la sua abilità con la spada. Il contrasto tra magia e tecnica, bacchette e lame, diventa il cuore di un’avventura che mescola tensione, crescita personale e battaglie spettacolari.

Con la conferma della seconda stagione e il ritorno di gran parte dello staff originale, le aspettative sono alte. Il trailer promette azione, emozioni e nuovi sviluppi per il viaggio di Will. Mancano ancora mesi all’uscita, ma il conto alla rovescia è già iniziato: nel 2026 la storia di Wistoria riprenderà a colpi di incantesimi e fendenti di spada.