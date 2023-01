Sailor Moon Cosmos: svelati i nuovi design dei personaggi

Sailor Moon e uno dei manga shojo più famosi in tutto il mondo e sicuramente è il maggior rappresentate di questa tipologia di manga.

La serie di Naoko Takeuchi è pronta a tornare con un nuovo progetto che i suoi appassionati non possono assolutamente perdersi. Infatti recentemente abbiamo riportato che Sailor Moon tornerà verso la fine dell’anno con due nuovi film che adatteranno l’arco finale del manga.

Possiamo ricordare che il primo film farà il suo debutto nelle sale il 9 giugno. Mentre per quanto riguarda il secondo film, questo uscirà il 30 giugno, dunque nello stesso mese.

Quindi le guerriere della serie saranno coinvolte in nuove avventure e prove da superare. Oggi abbiamo il piacere di riportare quelli che sono i nuovi design dei personaggi e anche i nomi degli attori che doppieranno i personaggi.

Di seguito elenchiamo i nuovi personaggi che saranno introdotti nel prossimi due film anime, insieme ai loro doppiatori:

La Principessa Kakyuu , doppiata da Nana Mizuki (Hinata nel franchise di Naruto);

, doppiata da Nana Mizuki (Hinata nel franchise di Naruto); Sailor Galaxia , doppiata da Megumi Hayashibara (Rei di Neon Genesis Evangelion);

, doppiata da Megumi Hayashibara (Rei di Neon Genesis Evangelion); Chibi Chibi, doppiato da Kotono Mitsuishi (Usagi in Sailor Moon).

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Sailor Moon Cosmos, sailor_movie, che ha condiviso le novità legate al cast. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Prima dei due film in uscita, in occasione del ventesimo anniversario del manga, è stata creata una nuova serie original net anime che riprende gli eventi del manga in maniera più fedele. Si intitola Pretty Guardian Sailor Moon Crystal.

Le vicende ruotano attorno a Usagi Tsukino, una studentessa che un giorno incontra una strana gatta parlante chiamata Luna. Questa rivela alla protagonista di essere una guerriera Sailor e che avrà il compito di proteggere la Terra. Per farlo dovrà prima trovare le altre guerriere Sailor e rintracciare con il loro aiuto la Principessa dell’antico regno lunare, Silver Millennium.

Dunque ecco come Usagi diventa l’eroina Sailor Moon, la guerriera dell’amore e della giustizia, e si scontrerà con gli emissari del Dark Kingdom, criminali che bramano il Cristallo d’Argento Illusorio, una misteriosa pietra capace di risvegliare il loro capo Queen Metaria e dominare la terra e la luna.