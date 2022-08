I manga Shonen e Shojo sono caratterizzati da tantissimi elementi interessanti da analizzare, che li rendono entusiasmanti e anche di successo. Il protagonista principale detta il ritmo della storia attraverso le sue avventure che coinvolgono pienamente il lettore, ma chiaramente ci sono molti altri fattori. Ma quali sono i migliori antieroi nei manga Shonen e Shojo?

Tra questi i colpi di scena, noti anche come plot twist, i personaggi secondari che arricchiscono le vicende nei manga, i villains che spingono i limiti del protagonista oltre i propri limiti e anche i cosiddetti antieroi che si trovano spesso sullo stesso livello del protagonista principale.

Chi sono gli antieroi nei manga Shonen e Shojo? Si tratta di personaggi protagonisti che non presentano alcune delle tradizionali qualità dell’eroe, come altruismo, idealismo, coraggio e nobiltà. L’antieroe è perlopiù inteso come oggetto della simpatia e dell’immedesimazione del pubblico Nonostante sia solitamente portatore di tratti negativi e quindi possa assumere il ruolo di personaggio cattivo, non è mai realmente o completamente malvagio. Gli antieroi nei manga Shonen e Shojo sono dunque quei personaggi che si oppone al bene per altre ragioni, mascherando una personalità originariamente positiva.

In questo articolo l’obiettivo sarà quello di individuare i migliori 7 antieroi disegnati nei manga Shonen e Shojo per poi descriverne meglio i loro tratti caratteriali.

I migliori 7 antieroi disegnati nei manga Shonen e Shojo

Vegeta – Dragon Ball Sasuke Uchiha – Naruto Lelouch VI Britannia – Code Geass: Lelouch of the Rebellion Scar – Fullmetal Alchemist Eren Jaeger – L’Attacco dei Giganti Spike Spiegel – Cowboy Beebop Sesshomaru – Inuyasha

7) SESSHOMARU

Nonostante Sesshomaru sia il fratellastro del personaggio principale, Inuyasha, Sesshomaru, che credea che Inuyasha e sua madre fossero responsabili della morte di suo padre, ha nutrito un odio intenso per suo fratello sin dalla sua infanzia. Questo odio alla fine si trasforma in un desiderio malevolo di uccidere suo fratello per la sua Tessaiga, la lama che desiderava ricevere da suo padre. Questo ha portato a innumerevoli confronti tra di loro. È anche un demone orgoglioso e il più delle volte rimprovera Inuyasha di non essere un demone purosangue come lui durante i loro innumerevoli scontri. Con il proseguire delle vicende, abbastanza sorprendentemente, si innamorata di una ragazza umana che ha fatto breccia su quel suo duro guscio emotivo cambiandolo alla fine in meglio.

6) SPIKE SPIEGEL

Nel mondo dei manga Shojo pochissimi appassionati non conoscono il nome di Spike Spiegel. È un personaggio centrale in Cowboy Bebop, che è un classico assoluto e considerato da molti una delle serie migliori degli anni ’90. Spike è un cacciatore di taglie ma anche una persona pigra, svogliata, indifferente e pigra. Di solito ha poca o nessuna motivazione oltre a raccogliere la ricompensa per la sua missione. È indifferente alla maggior parte delle cose che accadono intorno a lui. Tuttavia, è un tiratore scelto di grande talento, capace di trovare il segno anche in situazioni difficili. Gli spettatori non possono fare a meno di tifare per lui.

5) EREN JAEGER

Eren Jaeger è uno degli antieroi più iconici mai disegnati. Già da bambino subisce un forte trauma, perdendo sua madre a causa dei Giganti che riescono ad addentrarsi nelle mura a causa del Gigante Colossale e Corazzato. Da quel momento in poi il suo desiderio è la vendetta e vuole sterminare tutti i Giganti. per farlo si arruola nell’armata ricognitiva. Tuttavia, questo suo percorso fortemente tormentato lo conduce verso la scoperta della vera natura del mondo in cui viveva e si sforzava di proteggere. Dopo aver scoperto la verità sull’isola di Paradis e la furiosa animosità tra Eldia e Marley, l’ossessione di Eren per la libertà passa in secondo piano mentre forgia un piano per liberare il mondo dai suoi nemici commettendo un genocidio. Quel personaggio che si sosteneva era diventato quello da vedere sconfitto.

4) SCAR

Scar è un serial killer solitario senza nome e vigilante che prende di mira gli Alchimisti di Stato per la sua stessa idea di giustizia in conformità con i principi fondamentali della sua religione e per la vendetta del suo popolo e della sua famiglia massacrati. Si tratta del sopravvissuto al massacro avvenuto a Ishval. Ha visto suo fratello dare la vita per salvare Scar. Ciò ha portato Scar a diventare ossessionato dall’idea di far fuori tutti gli Alchimisti di Stato. Scar è arrivato al punto di uccidere i genitori di Winry, che erano solo medici. Il braccio destro di Scar è molto pericoloso in quanto può distruggere tutto ciò che tocca. Scar ha compiuto inoltre alcune imprese davvero impressionanti, tra cui uccidere dieci Alchimisti di Stato e avere la meglio su Wrath, sebbene sia stato gravemente ferito.

3) LELOUCH VI BRITANNIA

Lelouch vi Britannia è l’antieroe del manga Shojo Code Geass, nonché uno dei principali della serie. Era l’undicesimo principe del Sacro Impero Britannico e figlio dell’oggetto del suo odio, Charles zi Britannia. La sua educazione aristocratica gli ha conferito un carattere sofisticato, arrogante anche se è dotato di grande intelligenza. Lelouch voleva liberare il Giappone dalla crudeltà dell’Impero in Code Geass. Nonostante le sue intenzioni nobili e pure, le azioni di Lelouch erano moralmente discutibili. Lelouch si è dipinto come il cattivo per il mondo che si riunisce per odiarlo e lavorare insieme per sbarazzarsi di lui. Nel suo processo di creazione di un mondo ideale, Lelouch è diventato uno dei migliori antieroi disegnati.

2) SASUKE UCHIHA

Sasuke non poteva mancare nell’elenco. Da bambino subisce un trauma incredibile causato da suo fratello maggiore Itachi, che ha sterminato il suo intero clan. Come se non bastasse attraverso il genjutsu mostra al suo fratellino la scena raccapricciante dei suoi genitori che venivano uccisi ancora e ancora. Questa esperienza ha portato Sasuke a diventare un individuo apatico, freddo, distaccato e assetato di potere e vendetta. Infatti Sasuke ottiene tanti potenziamenti che gli hanno permesso di raggiungere i suoi obiettivi. Alla fine dopo aver deciso di seguire Orochimaru per diventare ancora più potente, riesce a sconfiggere Itachi. Di base Sasuke non è un villain, ma le azioni da lui compiute per portare a termine le sue ambizioni sono assolutamente discutibili.

1) VEGETA

Il principe Saiyan, Vegeta, è sicuramente uno degli antieroi da tenere a mente. Originariamente presentato come un villain in Dragon Ball Z, lentamente si trasforma più in antieroe. È diventato rivale di Goku durante i loro scontri che hanno spinto l’un l’altro al limite. Simile alla sete di potere di Sasuke, vegeta durante la saga di Majin Bu si fa sottomettere da Babidi con l’obiettivo di diventare più forte e affrontare Goku. Chiaramente non si è mai fatto controllare davvero, ma per farlo credere ha dovuto compiere azioni malvage e quindi da antieroe, anche se poi si è sacrificato per la salvezza della Terra facendosi esplodere proprio contro Majin Bu.