Nei manga Shonen i personaggi principali, nonché i protagonisti, svolgono un ruolo fondamentale. Sono loro infatti il motore intorno al quale gira la storia, sono loro a portare avanti i loro obiettivi e anche le loro ambizioni più grandi, fino a coinvolgere il lettore. Il protagonista principale mostra quali sono i principi su cui si basa distinguendolo dagli altri. Quali sono I 5 villains dei manga Shonen con i punti deboli più strani?

Tuttavia tutti i protagonisti dei manga Shonen devono affrontare sfide, pericoli, peripezie e soprattutto altri personaggi che cercano di mettergli i bastoni tra le ruote. Ci si riferisce ai cosiddetti villains. Si tratta solitamente del cattivo o antagonista, il personaggio che combatte contro l’eroe.

Tuttavia bisogna fare delle brevi distinzioni in quanto non è semplice definire questo tipo di personaggio. Esiste il villain con brutte intenzioni, talmente pericolose da nuocere la sicurezza dei più deboli e degli innocenti senza fare distinzione. Un esempio è Freezer, personaggio di Dragon Ball, che per saziare la sua sete di potere è disposto a fare strage ovunque.

Un caso diverso si verifica quando molti cattivi non si considerano realmente “malvagi”. Appaiono come tali solo perché sono in opposizione al protagonista. La loro “malvagità” può derivare dai modi in cui raggiungono i loro obiettivi, non dagli obiettivi stessi. Ad esempio Light Yagami di Death Note, il quale vuole rendere il mondo un posto privo di malvagità, di violenza e assassini. Un obiettivo nobile, tuttavia il mezzo con cui vuole perseguirlo è sterminare tutti i malviventi con il Death Note. Questo lo rende un anti eroe in quanto si comporta proprio come chi vuole eliminare.

In questa discussione però l’obiettivo è un altro. Si vuole individuare i 5 villains dei manga Shonen con i punti deboli più bizzarri. Infatti non bisogna dimenticare che negli Shonen la componente comica si esprime anche tramite questi personaggi.

I 5 villains dei manga Shonen con i punti deboli più bizzarri

5) LORD SLUG

Lord Slug è il principale antagonista del film Dragon Ball Z: La Sfida dei Guerrieri Invincibili. Si tratta di un rarissimo esempio di namecciano malvagio che, a differenza dei suoi simili, esseri di natura normalmente pacifica, ha sviluppato crescendo soltanto la sua parte maligna. Una delle particolarità più bizzarre legate ai punti deboli del personaggio è che non sopporta sentire le persone fischiare. Il punto debole di Slub è però il punto debole di Piccolo in quanto entrambi sono namecciani. Infatti nello scontro finale Piccolo si strappa le orecchie e ordina a Gohan di fischiare. In questo modo Slug si indebolisce e Goku riesce a sconfiggerlo con la sfera Genkidama.

4) AARONIERO ARRURUERIE

Aaroniero Arruruerie è un’enorme potenza in Bleach, di fatti fa parte dell’esercito di Aizen. È uno dei più forti guerrieri Espada, ma è davvero debole alla luce del sole. Ciò include la luce solare finta, come evidente nella battaglia con Rukia, dove rompe il soffitto e cambia il corso del combattimento. Anche se in realtà non lo uccide, rende inutili le sue capacità di mutaforma. È una strana debolezza, considerando che Aaroniero era stato recentemente di stanza lì in un castello con una falsa luce solare.

3) HISOKA MOROW

Hisoka è uno dei personaggi preferiti dai fan di Hunter x Hunter in quanto parliamo di un cacciatore imprevedibile che non viene mai completamente distrutto. La sua debolezza particolare è che viene facilmente coinvolto dal presente e dai suoi sentimenti attuali. Riesce a prendersi cura di se stesso per la maggior parte grazie alla sua abilità estrema e al Nen unico, ma agire in base alle sue emozioni ha già causato seri danni. Se diventa troppo eccitato per qualcosa, può davvero influenzare da che parte sta e metterlo in guai seri.

2) PERONA

One Piece è un altro anime pieno dei personaggi strani e bizzarri. Perona non fa eccezione e fa la sua prima apparizione durante la saga di Thriller Bark. Il suo aspetto spettrale rispecchia l’ambientazione di questa saga e tra i suoi poteri principali ricordiamo quelli del frutto del diavolo Horo Horo di tipo Paramisha. Questo le consente di generare fantasmi di vario tipo. Essi possono creare una rete di sorveglianza a cui è difficile sfuggire e quando uno dei suoi fantasmi attraversano una persona, le toglie la voglia di vivere e la fiducia in sé fino a pentirsi di essere nata. La sua debolezza però è assolutamente tra le più bizzarre. Infatti ha paure degli scarafaggi. Un po’ insolito per un personaggio appunto spettrale.

1) KAGUYA OTSUTSUKI

Kaguya era la principessa del Clan Otsutsuki proveniente da una dimensione sconosciuta. Fa il suo debutto durante l’arco della Grande Quarta Guerra dei Ninja e il suo potere è devastante e pericoloso per tutti coloro che cercano di contrastarla. Il suo scopo principale era ottenere un potere divino per fermare le continue guerre che imperversavano nel mondo in quell’epoca e per farlo mangiò il frutto dell’Albero Divino. Così facendo divenne il primo essere vivente in possesso del chakra. Nonostante la sua grandezza ha mostrato una debolezza esilarante: gli uomini. Di fatto la tecnica iconica di Naruto, la tecnica dell’Harem, ha distratto un nemico devastante come Kaguya dopo essere stata circondata da uomini nudi.