Netflix annuncia il manga di Sex Education

Netflix nel corso degli anni ha lanciato tantissime serie originali che hanno contribuito a promuovere il servizio di streaming. Tra i grandi classici ricordiamo nomi come Stranger Things e titoli più recenti che sono diventati il cavallo di battaglia come di Squid Game.

Oggi riportiamo che la serie Sex Education riceverà il suo adattamento manga! Anche se non ha avuto il successo delle serie sopra menzionate, Sex Education è una serie bizzarra che conta tre stagioni. La quarta stagione è già stata confermata.

L’aggiornamento arriva dall’insider MangaMoguraRe direttamente dalla sua pagina Twitter. Di seguito dunque ne riportiamo il contenuto:

Netflix Series "Sex Education" is getting a manga adaption by Tarachine John (Umi ga hashiru Endroll) starting on Comic Bridge website on July 15, 2022 Image © Kadokawa, John Tarachine based on the show on Netflix pic.twitter.com/3u97RYJXPf — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) July 13, 2022

Come si può scoprire, il manga di Sex Education arriverà il 15 luglio sul sito web Comic Bridge. Questo adatterà la storia di Otis, Maeve ed Eric mentre tentano di affrontare la vita del liceo e tutte le sfide correlate alla loro adoloscenza.

Il colosso dei servizi streaming è stato autore di una spinta importante negli ultimi anni per ottenere un vantaggio nel mercato degli anime. Di fatto ricordiamo che solo quest’anno ha debuttato la serie originale Vampire in the Garden di Wit Studio.

Questo autunno invece vedrà l’uscita del prossimo blocco di nuovi episodi de Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean. Mentre la quarta stagione di Sex Education è stata confermata insieme al manga, non ci sono produzioni anime in lavorazione per questa serie.

Per coloro che al momento non hanno ancora avuto modo di immergersi nella commedia di Sex Education di Netflix, riportiamo che la serie, ambientata nel Regno Unito. Al centro delle vicende vi è il protagonista Otis Milburn. Si tratta di un adolescente britannico, figlio una scrittrice, nonché terapista sessuale, di fama nazionale.

La professione della madre ha sempre invaso la sua vita, tanto da renderlo un ragazzo particolarmente sensibile ai problemi altrui, specialmente se di natura sessuale. Egli frequenta il liceo Moordale con il suo migliore amico Eric. Un giorno parlando con Adam, un compagno di scuola bullo e figlio del preside scopre che ha problemi eiaculatori. Tuttavia grazie ai consigli di Otis, riesce ad avere un rapporto completo con la sua ragazza, Aimee. Da questo episodio Otis diventerà il terapista sessuale degli studenti della Moordale.