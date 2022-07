L’Attacco dei Giganti è un manga Shonen ha introdotto tutti i lettori in un mondo spietato, violento, crudo e senza via di fuga per tutti. Le uniche figure ad alimentare speranza e sicurezza contro la costante minaccia dei Giganti sono i soldati della serie di Hajime Isayama. Nel manga ci sono tre principali corpi dell’esercito ossia l’Armata Ricognitiva il Corpo di Guarnigione e la Polizia Militare. Ma quali sono ne L’Attacco dei Giganti i Soldati più forti?

L’Armata Ricognitiva è la fazione dell’Esercito incaricata dell’esplorazione umana all’esterno delle Mura. Il loro obiettivo è espandere l’accessibilità umana con piccoli punti di rifornimento e costruendo basi operative all’esterno delle Mura. Questa fazione dell’Esercito ha il più alto tasso di mortalità in assoluto, in quanto combattono apertamente contro i Giganti. Per quanto riguarda il corpo di Guarnigione pattuglia e rinforza le mura tenendo lontani i Giganti e proteggendo la popolazione in caso di attacco, mentre la polizia militare si occupano di mantenere l’ordine nelle mura e i soldati migliori servono il Re come sua guarda personale.

Questi sono i ruoli da svolgere e di sicuro i personaggi che meglio hanno dato prova del loro valore e del loro coraggio sono i componenti dell’Armata Ricognitiva. Infatti in questa discussione analizzeremo i 7 soldati più forti de L’Attacco dei Giganti privi di poteri dei Giganti.

Levi Ackermann Mikasa Ackermann Hange Zoe Capitano Erwin Kenny Ackermann Mike Zackarias Jean Kirstein

7) JEAN KIRSTEIN

Jean è un soldato capace, un leader efficace e un eccellente tiratore scelto con una pistola. Sebbene originariamente un po’ superficiale e teso, il suo sviluppo del personaggio lo ha portato a diventare uno dei combattenti più ferocemente leali in circolazione. La particolarità di Jean è la freddezza nel prendere le decisioni migliori nel momento più difficile e il suo valore gli è stato riconosciuto da Marco per la prima volta. A volte però la sua bontà d’animo contro il nemico possono provocare conseguenze scomode per il suo gruppo.

6) MIKE ZACKARIAS

Era considerato il secondo soldato più forte dell’Armata Ricognitiva, subito dopo Levi Ackerman. Mike aveva un olfatto straordinariamente sviluppato, che gli permetteva di rilevare i Giganti da grandi distanze. Comandante della squadra Mike e comandante di sezione dell’Armata Ricognitiva, da prova della sua incredibile forza nella seconda stagione dove abbatte 5 Giganti da solo su un terreno pianeggiante inadatto per l’equipaggiamento tridimensionale. Nonostante le sue abilità però perde la vita contro il Gigante Bestia.

5) KENNY ACKERMANN

Kenny ha svolto un ruolo molto importante nella vita di Levi. Infatti quando sua sorella, nonché madre di Levi, morì, si prese cura del bambino. Lo zio di Levi però non è stato presente come ci si può immaginate. Kenny lo allevò per un po’ e gli insegnò a combattere prima che abbandonasse il ragazzo. Nel corso della sua vita ha ucciso molte persone, infatti oltre al dispositivo tridimensionale era dotato di pistole per uccidere gli umani anziché i Titani. Sapeva usarle per scalare edifici a velocità incredibili e assalire i suoi bersagli prima che potessero reagire.

4) CAPITANO ERWIN

L’ex comandante dell’Armata Ricognitiva era considerato il miglior leader di sempre. Ha sempre fatto il suo dovere pur sentendosi in colpa, sapendo di essere responsabile della morte dei suoi soldati. Ha subito molte ferite ma ha sempre guidato i suoi soldati, anche se era ferito, come è successo durante la perlustrazione dove ha perso il braccio. Le sue abilità strategiche non avevano eguali e molto spesso erano dettate dalle sue intuizioni sulle quali scommetteva.

Riusciva a tirare fuori il meglio di tutti i suoi soldati, sia mentalmente che fisicamente. Levi alla fine dovette scegliere tra Erwin e Armin su chi fare l’iniezione, che aveva ricevuto da Kenny, decidendo che era giunto il momento per Erwin di essere in pace.

3) HANGE ZOE

Hange era il 14° comandante dell’Armata Ricognitiva, così nominata da Erwin Smith prima della sua morte. Personaggio stravangante, Hange si prendeva cura dei titani e ne era affascinata. Non mostrava mai alcuna paura ed era uno dei membri più forti dell’Armata. Il suo coraggio non ha eguali, durante la battaglia che ha visto la morte di Erwin a Shiganshina, rimane ferita, ma la sua resistenza fisica le ha permesso di sopravvivere e tornare a combattere. Perde la vita negli istanti più duri del manga, quando Eren risveglia la marcia dei Giganti.

2) MIKASA HACKERMANN

Mikasa è probabilmente il secondo soldato più forte in assoluto dopo Levi. Ha sempre dato prova della supremazia sui Giganti grazie alla sua potenza fisica e controllo delle armi, e del suo coraggio fin da bambina. Tuttavia la sua unica debolezza, che rappresenta quella più pericolosa, è Eren. Per il suo migliore amico perde di vista le priorità delle missioni e non legge lucidamente le situazioni, proprio perché quando Eren è in pericolo per Mikasa la priorità è solo lui.

1) LEVI ACKERMANN

Senza nessuna ombra di dubbio, il soldato più devastante e abile del manga. La sua velocità, la sua forza e la sua sicurezza sono letteralmente incredibili. Quando c’è lui si sa con certezza che tutto andrà per il meglio e soprattutto lo spettacolo è assicurato. Durante la prima cattura di Zeke, il Gigante Bestia aveva inserito parte del liquido del suo midollo nelle bottiglie di vino, bevuto dai soldati di Levi. Zeke ordina tutti quelli che hanno bevuto di trasformarsi in Giganti urlando. Levi dunque si ritrova da solo contro i suoi colleghi e amici e senza lasciare spazio alle emozioni, li abbatte tutti, catturando nuovamente Zeke. Levi è l’esempio di soldato perfetto.