I manga di genere Battle Shōnen hanno spesso dei personaggi anziani pronti a dare sfoggio della loro esperienza ai vari protagonisti, salvandoli anche da situazioni gravi e spiacevoli. Per questo oggi andremo a stilare una classifica riguardante i 5 “Anziani” più potenti dei Battle Shōnen!

La loro potenza spesso non ha limiti e nonostante l’età (a volte millenaria) riescono ancora ad essere tra le personalità più forti del loro mondo, confermandosi anche come mentori leggendari. Scopriamo quindi i 5 “Anziani” più potenti dei Battle Shōnen!

Non possiamo immaginare neanche un minimo la loro forza passata e proprio per questo le loro abilità rimangono sempre nella leggenda. Nella classifica riguardante i 5 “Anziani” più potenti dei Battle Shōnen andremo a considerare alcune cose:

La classifica ovviamente terrà conto dell’età dei protagonisti, ma ovviamente saranno “privilegiati” i guerrieri anziani umani, dato che questi ultimi sono la vera potenza della natura.

In un mondo ostico e privilegiato dalla gioventù e dai poteri, i guerrieri umani “datati” che riescono a fronteggiare tali minacce sono unici, proprio come accade in One Piece ad esempio.

I 5 “Anziani” più potenti dei Battle Shōnen!

Netero (Hunter x Hunter) Genryūsai Shigekuni Yamamoto (Bleach) Garp & Silvers Rayleigh (One Piece) Silver Fang (One-Punch Man) Ryūken (Ken il Guerriero)

5. Ryūken (Ken il Guerriero)

Ryuken è l’anziano maestro della Divina Scuola di Hokuto, fratello del 62° successore della Divina Scuola Kenshiro Kasumi (protagonista di Soten No Ken).

Basti pensare che un guerriero possessore di un’arte marziale millenaria è riuscito a forgiare guerrieri come Raoul, Ken e Toki, e questo ovviamente la dice lunga sulla sua incredibile potenza.

Come accennato in questa classifica si prediligono gli umani (insieme a qualche eccezione, certo ndr), anche se in questo caso la connessione con l’universo rende Ryuken un uomo diverso dagli altri e per questo è in classifica.

4. Silver Fang (One-Punch Man) – I 5 “Anziani” più potenti dei Battle Shōnen!

Bang è un maestro di arti marziali che padroneggia il Colpo dell’Acqua che Frantuma la Roccia (流水岩砕拳, Ryūsui Gansai-ken), ed è il maestro di Garou.

Alla sua “tenera” età, ovvero 81 anni, rivaleggiare con guerrieri giovani e forti non è da poco, ed anche per tanti motivi validi si trova al terzo posto dei combattenti di Classe S. Un vero fenomeno.

Prima della sua trasformazione Bang è riuscito anche a tener testa al suo allievo, insegnandogli ancora una volta la vera potenza provenienti dall’anima.

3. Garp & Silvers Rayleigh (One Piece)

Garp & Silvers Rayleigh si trovano al terzo posto per il semplice motivo che riescono a tener testa ai pirati possessori del Devil Fruit.

Grazie all’Haki i due si sono posti sempre tra i pirati più forti del Mare, rivaleggiando anche con i grandi e potenti Ammiragli della Marina (come nel caso di Silvers Rayleigh).

I due sono i pirati anziani più forti del mondo di One Piece, non solo per l’Haki, ma anche per via della loro forza di volontà e di “ambizione”.

Come se non bastasse sono dei semplici umani che viaggiano e combattono in un mondo posseduto da poteri scaturiti dal Devil Fruit.

2. Genryūsai Shigekuni Yamamoto (Bleach)

Qui facciamo uno strappo alla regola, ma in una classifica del genere un guerriero anziano del genere non poteva essere escluso.

Yamamoto è il Capitano della 1ª Divisione del Gotei 13, nonché il Comandante Generale di tutte le Divisioni.

Nonostante abbia oltre 2000 anni, la sua potenza è davvero smisurata e si pone non solo come uno dei personaggi più forti di Bleach, ma anche come uno dei più rilevanti all’interno del genere Battle Shōnen!

Il suo Bankai è Zanka no Tachi (残火の太刀 “Spada delle Braci”). La fiamme generate da Ryūjin Jakka spariscono definitivamente e la lama si annerisce come fosse bruciata e rovinata dal fuoco.

1. Netero (Hunter x Hunter) – I 5 “Anziani” più potenti dei Battle Shōnen!

Netero è il maestro della scuola nen “Sorgente dello Spirito” ed è considerato tra gli Hunter più forti di sempre.

Il primo posto è stato raggiunto dal guerriero centenario (oltre 100 anni) non solo per via della sua forza e della sua natura umana, ma anche per il suo percorso, dato che la tempra, l’ambizione e la forza di migliorarsi lo hanno reso una leggenda.

Durante la saga delle Formichimere il suo scontro con il Re è qualcosa di epico, rammentandovi anche i tanti flashback che narrano la sua storia di sangue, crescita e ambizione.

In più è un “semplice” essere umano e quindi Netero è il guerriero anziano più potente di sempre.

Bonus – Maestro Muten (Dragon Ball)

Il Maestro Muten non entra in classifica perché in un certo senso troppo particolare. Un’eremita apparentemente pigro e sbadato nasconde un passato che non è mai stato rivelato, e per questo è una leggenda.

Ricordiamo anche che è stato il Maestro e mentore di Goku e Crilin e la potenza del protagonista è spesso un gran merito di questa figura: Eremita della Tartaruga, pioniere della Kamehameha, la mossa più popolare di sempre, una delle più forti in assoluto.