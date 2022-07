Hunter x Hunter: il manga raggiunge vendite stratosferiche in attesa della nuova serializzazione

Nonostante lo stop del manga i fan di Hunter x Hunter non hanno mai smesso di credere nella serie, sperando sempre e comunque in un nuovo annuncio di Togashi.

Come ben sapete è avvenuto da qualche settimana e finalmente i fan potranno consolarsi con il proseguo della storia.

Solamente con l’annuncio dei nuovi lavori su Hunter x Hunter le vendite totali dei volumi sono aumentate, dato che una gran fetta del pubblico sta cercando di mettersi in pari.

Ricordiamo che l’ultima volta i nostri protagonisti stavano vivendo l’arco narrativo riguardante la Contesa di Successione, che vedeva una serie di reali tentare di eliminarsi a vicenda per il potere, il dominio e la corona.

Con l’ultimo episodio dell’anime pubblicato nel 2014 da Studio Madhouse c’è ancora molto territorio da esplorare ovviamente, dato che alcune parti della storia già pubblicate non hanno una trasposizione animata.

Nonostante Togashi non abbia annunciato che ci si avvierà al finale, il pubblico sta sostenendo l’opera alla grande.

In un recente grafico è stato rivelato che attualmente sono in circolazione ottantaquattro milioni di copie del manga di Hunter x Hunter, sancendo l’epopea come uno dei Battle Shonen migliori di sempre e più apprezzati.

Sebbene questi numeri siano certamente impressionanti, ovviamente non ha ancora raggiunto quelli dei manga appartenenti al suo stesso genere:

Demon Slayer infatti, ha attualmente in circolazione circa centocinquanta milioni di volumi del suo manga e One Piece ha la strabiliante cifra di quattrocentonovanta milioni di copie, sedendosi ancora una volta su un trono apparentemente invalicabile.

È da diversi anni che non riceviamo un nuovo capitolo di Hunter x Hunter e il mangaka Togashi ha svelato che il motivo riguardava i suoi gravi problemi alla schiena.

L’autore ha apertamente discusso con i fan della sua antecedente condizione, dimostrando che non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto.

Inutile dire che sembra che l’artista stia lavorando sodo mentre Gon, i suoi amici, la Phantom Troupe continuano la loro ricerca in questo universo unico e inimitabile.

Cosa ne pensate di questi grandi numeri associati alla figura di Togashi e della sua opera Hunter x Hunter?