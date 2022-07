One Piece: Oda e Gosho Aoyama rilasceranno un’intervista importante

Due leggende dei manga come Eiichiro Oda, mangaka del celebre One Piece e Gosho Aoyama, di Detective Conan saranno protagonisti di un’importante intervista congiunta. Questa intervista sarà pubblicata in due parti sulle rispettive riviste di serializzazione dei loro manga. La rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha pubblicherà la prima parte il 25 luglio, mentre Weekly Shonen Sunday di Shogakukan pubblicherà la seconda parte il 27 luglio.

Il canale YouTube ufficiale del franchise di One Piece ha pubblicato di recente un video teaser per l’intervista dal titolo “La verità è sempre un tesoro”. Questo titolo è un riferimento sia al tesoro in One Piece che all’iconico slogan di Conan. Il video lo si può guardare sopra.

Aoyama ha lanciato il manga Detective Conan nel 1994. Oda ha iniziato a serializzare il manga One Piece nel 1997. Entrambe le serie hanno ispirato adattamenti di anime televisivi popolari e ancora in corso.

Lo scorso novembre, Oda ha espresso il suo rispetto per Aoyama quando ha commentato: “Non l’ho mai incontrato, ma lo considero come come un compagno d’armi. So quanto sia difficile arrivare a 100 volumi, Aoyama-san! Congratulazioni per i 100 volumi di Conan!”

Non c’è dubbio che entrambi nutrano un fortissimo rispetto tra loro, accomunati dal forte amore e passione che provano per il loro lavoro. È chiaro che parliamo di due personaggi che hanno lanciato tantissime generazioni di mangaka, ispirandoli. One Piece dopo 25 anni di serializzazione è ancora tra i manga più letti e amati e ci sono tanti progetti in fase di sviluppo.

Eiichiro Oda, dopo aver concluso l’arco di Wano, il più lungo della serie, si è preso un mese di pausa per fare chiarezza e lavorare sull’arco conclusivo del manga. Non ci sono notizie sulla durata di questo, ma ci si aspetteranno tantissimi colpi di scena. Un altro progetto riguarda il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red, che debutterà in Giappone il 6 agosto. Il film esplorerà il passato di Shanks con sua figlia Uta. Inoltre Netflix sta lavorando sulla serie live-action della serie. Anche se al momento non c’è una data di uscita, le risprese sono terminate.