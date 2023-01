Sailor Moon Cosmos pubblica un nuovo trailer, confermando anche la data di uscita ufficiale di questo nuovo film che dovrebbe adattare in maniera fedele il finale del manga con protagonista le guerriere Sailor, simbolo indiscusso insieme a Dragon Ball di tantissime generazioni.

La clip in questione, oltre a confermare la suddivisione del film in due parti, mette al centro le tre Sailor Starlights: Taiki Ko, Seiya Ko e Yaten Ko.

Nonostante il tutto duri circa 50 secondi, il pubblico può ammirare il nuovo lavoro sulle animazioni, che a questo giro renderanno sicuramente giustizia a questo capolavoro shojo figlio di una generazione.

Il trailer come accennato si concentra su questi tre personaggi, usando la protagonista Usagi come narratrice. Come accennato possiamo ammirare davvero poco di questo nuovo film, ma allo stesso tempo possiamo assicurarci sulla qualità totale del suddetto e della fedeltà all’opera cartacea.

Sailor Moon Cosmos: il nuovo mostra la data di uscita delle due parti

Il 2023 sarà anche l’anno di Sailor Moon, che come in molti sapranno non ha mai ricevuto un adattamento animato fedele al finale del manga, così come accaduto anche con Bleach o Soul Eater ad esempio. Tutto arriva da CB.

Per questo il film in questione è molto importante e nonostante non sappiamo nulla sulla distribuzione internazionale, speriamo in qualche mossa di Netflix al riguardo. La data giapponese della prima parte è fissata per il 9 giugno 2023 nelle sale, mentre la seconda il 30 giugno, sempre del 2023 nelle sale nipponiche.

Netflix ha reso disponibile sulla sua piattaforma Sailor Moon Eternal: The Movie, un film diviso in due parti che faceva da preambolo per la quarta stagione di Sailor Moon: Crystal, il reboot animato che cerca di essere più fedele alla sua controparte cartacea.

Studio Deen si sta occupando di Cosmos, mentre Toei Animation si sta preparando per questo meraviglioso ritorno di uno dei suoi franchise più conosciuti e più redditizi di sempre, insieme a Dragon Ball e One Piece, giusto per citare i più noti all’interno della nota casa produttrice.

Voi cosa ne pensate di questa versione delle Sailor Starlights? Senza dubbio queste ultime sono il simbolo indiscusso della saga finale, ancora oggi non adattata fedelmente all’interno di una trasposizione anime.

Fonte Comic Book – YouTube