One Piece: ecco un’importante teoria su Big Mom e Bonney

One Piece in questi ultimi capitoli sta rivelando numerosi dettagli sui misteri principali della storia, come ad esempio tantissimi eventi intorno alla misteriosa figura di Vegapunk, uno dei personaggi più importanti di One Piece e la Grand Line in generale. Seguono spoiler nel caso non siate in pari con il manga.

Oggi parliamo di una teoria dei fan che collega Big Mom e Bonney, quest’ultima molto simile alla temibile imperatrice sconfitta nella saga precedente da Kidd e Law.

Bonney ha l’abilità di manipolare l’età di chiunque a suo piacimento e per questo ha bisogno di mangiare molto per compensare al dispendio energetico che ne consegue. Lo stesso vale per Big Mom e quindi anche per questo il pubblico discute di una probabile “discendenza genetica”.

Successivamente alla pesante rivelazione per quanta riguarda la creazione dei cloni da parte di Vegapunk, il noto account Twitter New World Artur ha condiviso la teoria discussa, così come ci riporta anche Comic Book:

One Piece: Bonney e Big Mom condividono lo stesso codice genetico?

“Molte teorie sui cloni riguardanti altri pirati Rocks sono destinate a saltar fuori, ma ce n’è una in particolare su qualcuno attualmente, davvero molto rilevante e interessante per Egghead che… Ha molto senso quando inizi a pensarci”.

A lot of clone theories of other Rocks pirates that are bound to pop up, but there is one in particular about someone currently very relevant to Egghead that just… makes a lot of sense when you start thinking about it #OnePiece pic.twitter.com/Vli90gagex — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) January 22, 2023

La teoria riguarda quindi la clonazione ancora una volta, e discute di come Bonney sia stata creata seguendo la genetica di Big Mom. Questo salta fuori non solo per l’aspetto del personaggio ma anche per i suoi poteri, molto simili appunto all’imperatrice sconfitta nella saga di Wano insieme a Kaido.

Sicuramente salteranno fuori altre conferme al riguardo della clonazione, specie se consideriamo di come Oda con questa rivelazione abbia completamente scombussolato l’intera storia di One Piece, dato che quasi tutti potrebbero essere delle copie create da Vegapunk. Il mistero sale, e le teorie pure ovviamente, come spesso accade.

Voi cosa ne pensate di questa teoria sostanzialmente non molto assurda? Con la “pietra” lanciata da Oda sulla clonazione di certo quest’ultima ha anche senso pensandoci, anche se alla lunga potrebbero anche essere scontate alcune rivelazioni a tal proposito. Il nuovo capitolo uscirà il 29 gennaio alle 16 su MangaPlus.

Fonte Comic Book – Twitter NWA