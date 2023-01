One Piece sta attraversando il suo ultimo arco narrativo, il che vuol dire che il manga sta per concludersi. Chiaramente la conclusione del viaggio di Rufy è ancora lontana ma prima o poi tutti i lettori scopriranno tutti i segreti tenuti nascosti per più di 20 anni. Monkey D. Rufy è il protagonista principale e il suo volto sorridente è famosissimo in tutto il mondo, tanto che lo si può considerare un’icona del mondo dei manga e il principale rappresentate del shonen manga. Ma quali sono le differenze di One Piece tra anime e manga?

Il suo sogno è quello di diventare il Re dei Pirati questo è un fatto risaputo. Molte sono le battaglie che Eiichiro Oda ha realizzato che coinvolgono il protagonista, in cui ha dato sempre prova della sua forza e della sua determinazione. Sia il manga che l’adattamento animato hanno contribuito alla crescita della fama e del successo di One Piece, ma come accade spesso, ci sono alcuni dettagli presenti nel manga ma assenti nell’anime o viceversa. Più che altro, spesso, l’anime adatta in modo diverso situazioni che accadono nel manga.

Dunque in questa discussione l’obiettivo è quello di individuare le 10 differenze tra l’anime e il manga di One Piece su Rufy.

One Piece – le 10 differenze tra l’anime e il manga su Rufy

Il passato di Rufy Saga di Impel Down: Rufy vs Magellan e Hannyabal Marineford Rufy nel ritorno alle Sabaody Saga di Punk Hazard Dressrosa Whole Cake Island: Rufy vs Katakuri Saga Uomini-Pesce L’incontro con Ace ad Alabasta Saga di Wano

One Piece – le 10 differenze tra l’anime e il manga su Rufy

10) SAGA DI WANO

Si tratta dell’arco narrativo più lungo di sempre di One Piece. Una differenza tra il manga e l’anime è che nel manga i Pirati di Cappello di paglia appaiono al porto Tokage prima che la nave dei Pirati delle cento bestie venga attaccata, mentre nell’anime è il contrario. Poi Rufy vede Kanjuro e si chiede cosa stia facendo. Inoltre la distruzione di una nave nemica ad opera sua, di Law e Kidd è stata estesa.

One Piece – le 10 differenze tra l’anime e il manga su Rufy

9) L’INCONTRO CON ACE AD ALABASTA

Si tratta dell’undicesima saga, la quinta appartenente alla saga della Baroque Works. Rufy e il suo equipaggio giungono nel regno di Alabasta per aiutare la principessa Bibi a raggiungere il prima possibile la capitale Alubarna. L’obiettivo è fermare l’imminente guerra civile che stava per scoppiare tra i ribelli guidati da Kosa e l’esercito reale comandato da Chaka. Una differenza interessante tra l’anime e il manga di One Piece in questo arco è l’incontro tra Rufy e Ace. Mentre il protagonista fugge dai marine a Nanohana, finisce per perdersi. Nell’anime viene raggiunto da Ace, il quale lo invita ad entrare nella ciurma di Barbabianca, ma il ragazzo rifiuta l’offerta. Nel manga questo invece avviene sulla Going Merry.

One Piece – le 10 differenze tra l’anime e il manga su Rufy

8) SAGA UOMINI PESCE

Nella saga degli uomini pesce, Rufy e la sua ciurma incontrano il Re Nettuno e la principessa Sirena, costretta a vivere nella sua stanza blindata, in quanto bersaglio di Van Der Decken IX. Uno dei suoi fidati è lo squalo Megalo. che le permette di uscire restando nascosta nella sua bocca. Anche Rufy ne sfrutta la possibilità per non mostrarsi ai nemici ma in occasione di un confronto con Hody, nell’anime, dopo essere uscito da Megalo, usa il Gear Second per attaccarlo. Nel manga non lo utilizza. In seguito afferma che le capacità di Hody Jones sono inferiori a quelle di Jinbe e quest’ultimo è d’accordo con lui. Nomina poi un attacco che nel manga non ha nome.

One Piece – le 10 differenze tra l’anime e il manga su Rufy

7) WHOLE CAKE ISLAND: RUFY VS KATAKURI

Uno degli scontri principali di questo arco narrativo è quello tra Rufy e Katakuri. E una delle differenze tra l’anime e il manga è che Rufy, durante una fase del loro scontro, prima di evitare il primo colpo di Katakuri, viene colpito alcune volte da quest’ultimo. Nel manga, Cappello di Paglia è in piedi dopo avere scontrato i propri pugni contro l’avversario, mentre nell’anime è a terra sorretto sulle ginocchia e dalle mani. Prima di attivare il Gear Fourth, evita una serie di colpi. Poi utilizza anche il Leo Bazooka e il Culverin contro il suo avversario.

6) DRESSROSA

Nell’arco di Dressrosa ci sono alcune differenza tra il manga e l’anime. Nella versione cartacea, Rufy e Zoro raggiungono insieme la piazza davanti al colosseo delle corride dopo pugno di Pica. Nell’anime invece vengono per un attimo separati. Inoltre, nel manga, Rufy, Law e Zoro vengono raggiunti da altri alleati subito dopo avere incontrato Cavendish, ma nell’anime, i tre lasciano quest’ultimo e combattono alcuni nemici. Dopo che Rufy raggiunge Do Flamingo, affronta il suo clone. Nell’anime, il protagonista subisce un calcio che lo fa volare sopra la città prima di essere immobilizzato dai suoi fili, mentre nel manga lo fa schiantare sul pavimento del palazzo.

5) SAGA DI PUNK HAZARD

Quando i Pirati di Cappello di Paglia arrivano su Punk Hazard le differenze principali tra manga e anime stanno negli scontri. Questi infatti sono quasi tutti allungati nell’anime rispetto al manga. Ad esempio lo scontro tra Rufy, Smoker e Tashigi è allungato e poi i centauri portano Rufy, Robin, Franky, Smoker e Tashigi nel laboratorio. Nell’anime, anche la battaglia tra Rufy e Mone è allungato e i due si scambiano più colpi prima che lei lo intrappoli.

4) RUFY NEL RITORNO ALLE SABADY

Si tratta della ventiquattresima saga di One Piece e la prima della saga del paradiso subacqueo. Una differenza interessante tra l’anime e il manga è che nel manga, dopo l’addestramento con Rayleigh, Rufy è capace di attivare il Gear Second in una singola parte del corpo. Nell’anime, invece, tutto il suo corpo si surriscalda come se nulla fosse cambiato. Inoltre il protagonista, ormai cresciuto, colpisce nell’anime il Pacifista con il braccio destro, anziché il sinistro come nel manga.

3) MARINEFORD

Marineford o battaglia per la supremazia, è uno degli archi narrativi più iconici del manga in quanto si assiste alla tragica morte di Portuguese D. Ace. Una differenza tra l’anime e il manga è legata proprio al momento più doloroso di sempre. Dopo che Ace viene colpito fatalmente dall’ammiraglio della Marina, Akainu, nel manga Rufy collassa istantaneamente quando suo fratello muore, mentre nell’anime prima ripensa a quanto è appena accaduto e piange, e solo in seguito collassa.

2) SAGA DI IMPEL DOWN: RUFY VS MAGELLAN E HANNYBAL

Questa è la ventunesima saga della serie ed è importantissima in quanto Rufy cerca di liberare Ace dalla prigionia e salvarlo. Una curiosa differenza tra l’anime e il manga di One Piece è che nell’anime Rufy rischia di cadere nel calderone mentre combatte al quarto livello contro Magellan. Invece nel manga sconfigge Hannyabal al primo colpo, ma nell’anime quest’ultimo si rialza numerose volte, portando lo scontro a durare di più.

1) IL PASSATO DI RUFY

Tra le differenze tra l’anime e il manga di One Piece è interessante e importante riportare quella sul passato di Rufy. Il protagonista del manga, nell’anime mangia il frutto del diavolo prima della comparsa di Higuma, mentre nel manga accade dopo. Inoltre nell’anime Shanks si accorge che Rufy ha mangiato il Gom Gom e tenta di farglielo sputare mettendolo a testa in giù, vedendo le sue gambe allungarsi e facendogli sbattere la testa a terra. Invece nel manga invece se ne accorge solo quando lo afferra per un braccio, allungandosi. Inoltre all’inizio, nell’anime non è presente la scena in cui Rufy si ferisce con un pugnale sotto all’occhio sinistro, mostrata solo successivamente.