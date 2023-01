Il nuovo trailer di Shazam: Furia degli Dei

La DC ha rilasciato un nuovo trailer per Shazam: Furia degli Dei e il sequel promette di alzare la posta in gioco in modo importante: draghi, le figlie di Atlante e la più grande prova di Shazam.

“Il vostro mondo non sopravviverà a questo”, dice il mago Shazam (Djimon Hounsou) durante il trailer di Furia degli Dei. E non si tratta di un discorso a vuoto: in un momento vediamo alcuni membri della famiglia Shazam vengono depotenziati dai cattivi, mentre in un altro Billy Batson chiede a Shazam di riprendersi i suoi poteri.

Ambientato due anni dopo gli eventi di Shazam! del 2019, il sequel vede la famiglia Shazam pienamente consolidata, mentre Billy Batson (Asher Angel) cerca di venire a patti con i suoi nuovi poteri come suo alter ego adulto (Zachary Levi).

Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler interpretano le figlie di Atlante, gli antagonisti del sequel. Billy e la famiglia dovranno affrontare poteri mai incontrati prima, tra cui un drago gigante. Curiosamente, Atlante è una delle fonti dei poteri di Billy: Shazam è un acronimo che indica tutte le figure mitologiche da cui derivano le sue abilità: la saggezza di Salomone, la forza di Ercole (Hercules), la resistenza di Atlante, la potenza di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Ed è una cosa che il personaggio interpretato da Helen Mirren non prende decisamente bene, da quanto possiamo vedere dal trailer.

Rachel Zegler, Helen Mirren and Lucy Liu as the villains of ‘SHAZAM! FURY OF THE GODS’. pic.twitter.com/MlkQXeYfuw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 26, 2023

Shazam Furia degli Dei era originariamente previsto per il dicembre 2022, ma è stato in seguito posticipato per evitare di scontrarsi con l’uscita di Avatar 2. Ora il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 16 marzo 2023.