Demon Slayer: Mugen Train e il Distretto dell’Intrattenimento in arrivo su Prime Video!

L’editore italiano Dynit, ha riportato sulla sua pagina Facebook ufficiale Demon Slayer: Mugen Train e il Distretto dell’Intrattenimento in arrivo su Amazion Prime Video. Tutti gli appassionati delle avventure di Tanjiro e Nezuko potranno guardare quelli che sono i due archi che compongono la seconda stagione dell’anime. Saranno sottotitolati in italiano e debutteranno il 17 febbraio.

Mugen Train è un lungometraggio nonché il sequel diretto della prima stagione animata, diretto da Haruo Sotozaki e scritto dai membri dello staff di Ufotable. Si tratta soprattutto di un prodotto che ha raggiunto un successo importantissimo in termini di incassi.

La pellicola è infatti diventata il film con maggior incasso a livello mondiale del 2020. Chiaramente ha registrato molti record al box office, tra cui quello come film anime e giapponese con il maggiore incasso mai raggiunto.

In Italia Dynit ha acquistato i diritti nel 2020 per poi essere pubblicato su Amazon Prime Video l’anno dopo. La pellicola è stata poi riproposta al cinema con una collaborazione fra Dynit e Nexo Digital dal 17 al 19 gennaio 2022.

Demon Slayer: Mugen Train, o Treno Mugen, ruota attorno alle vicende del protagonista Tanjiro Kamado, insieme a Inosuke Hashibira, e il fifone Zenitsu Agatsuma. I tre compagni salgono a bordo del Treno dell’Infinito per sconfiggere un demone che tormenta il loro popolo. Tuttavia non saranno da soli, dato che il loro compito in questo viaggio è di per accompagnare e supportare il Pilastro della Fiamma Kyojuro Rengoku. La sua missione è quella di trovare ed eliminare un demone che ha causato la scomparsa di quaranta persone.

Dynit quindi darà la possibilità a tutti gli appassionati di assistere alle gesta non di uno ma di due dei nove potenti pilastri di Demon Slayer. Infatti oltre a Renkgoku i tre personaggi principali affiancheranno anche Tengen Uzui, il pilastro del suono.

La seconda parte della seconda stagione animata vede Tanjiro, Inosuke e Zenitsu accompagnare nel quartiere dei divertimenti Tengen. Quest’ultimo si trova alla ricerca delle sue tre mogli, che stavano raccogliendo informazioni su un demone prima della loro improvvisa scomparsa.