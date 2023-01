Jujutsu Kaisen: Dynit annuncia la limited edition del lungometraggio

Dynit, l’editore italiano di anime e manga, annuncia direttamente sulla sua pagina facebook ufficiale la limited edition di Jujutsu Kaisen 0. Questa sarà disponibile nelle fumetterie italiane e non solo dal 29 Marzo.

Di seguito elencheremo alcuni dettagli che caratterizzeranno la limited edition di Jujutsu Kaisen 0:

Uno special Packaging BOX-set illustrato dal Character Designer Sadafumi Hiramatsu;

Digipack con nuove illustrazioni di Sadafumi Hiramatsu;

Il Blu-ray & Dvd del film;

Making Of Booklet di 50 pagine;

Visual Booklet 2 di 24 pagine;

Un poster;

Una Card esclusiva

Tutti questi elementi appena elencati saranno presenti nella Limited Edition, che presenterà anche altri contenuti extra. Tra questi i fan interessati all’acquisto potranno trovare la Voice Comic “Jujutsu Kaisen” Volume 0.5 Extra Edition e i trailer originali.

Tutti gli appassionati interessati a fare propria questa nuova edizione limitata, potranno consultare questo link per scoprire chi sono i rivenditori.

Jujtusu Kaisen è una delle serie shonen più amate e seguite in Italia e il manga è edito da Planet Manga dal 2019. Le vicende ruotano attorno al protagonista principale, Yuji Itadori, uno studente all’apparenza normale, che frequenta il Club dell’Occulto. La sua vita cambierà totalmente quando mangerà il dito della più feroce divinità demoniaca, Sukuna. Yūji diventa tutt’uno con il demone e sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojō , entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Il manga è però preceduto dal lungometraggio, ossia proprio Jujutsu Kaisen 0. Dopo la conclusione della prima stagione animata di Jujutsu kaisen, è stato annunciato un film prequel come adattamento di Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte.

Jujutsu kaisen 0 ha debuttato nelle sale giapponesi il 24 dicembre 2021. Il 18 marzo 2022 è uscito anche in Europa. In Italia è stato doppiato e distribuito al cinema da Crunchyroll in collaborazione con Dynit e Nexo Digital a giugno 2022.