Jujutsu Kaisen: Akutami spiega il processo di creazione per Gojo

Jujutsu Kaisen presenta un numero importante di personaggi ognuno con le proprie caratteristiche distintive. Ma sicuramente il personaggio più amato è Satoru Gojo, e i sondaggi di popolarità non fanno che confermare costantemente il suo successo tra i lettori. Si tratta di uno stregone jujutsu di grado speciale e ampiamente riconosciuto come il più forte del mondo. Satoru lavora come insegnante all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo dove protegge e addestra forti giovani alleati.

Oggi abbiamo il piacere di riportare come Gege Akutami abbia creato questo incredibile personaggio. Tutto è accaduto in un’intervista in cui il mangaka spiega la sua idea che l’ha portato a dar vita a Gojo. Soprattutto si concentra sul processo di creazione che differiva da quello degli altri personaggi di Jujutsu Kaisen.

Gege Akutami ha analizzato la creazione di Satoru Gojo, rivelando di aver disegnato il personaggio pensando a rappresentare l’apice della forza della serie. Apice che gli appassionati hanno potuto vedere sia nel manga che nell’anime.

Akutami ha spiegato che quando crea i personaggi, questi devono rientrare nei canoni dei manga Shonen. Chiaramente l’obiettivo è catturare l’attenzione dei lettori. Per alcuni personaggi il mangaka parte prima dall’aspetto visivo, come Panda o Inumaki. Altri invece nascono prima come concept, e tra questi casi rientra Gojo. “Penso che sia importante scegliere uno di questi punti di sviluppo iniziale per poi completare il personaggio” spiega Akutami.

Gojo avrà un ruolo importante nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Di fatto si unirà alla lotta contro le maledizioni al fianco di Yuji Itadori e dei suoi alleati, ma avrà anche molto più spazio da protagonista. Infatti gli spettatori potranno scoprire e conoscere il passatp dello stregone più potente del mondo.

In Jujutsu Kaisen 0 gli appassionati hanno potuto vedere le vicende legate a Yuta Okkotsu e alla sua tragica storia. La seconda stagione non solo mostrerà un Gojo più giovane prima che diventasse un insegnante, ma rivelerà anche il suo rapporto amichevole con il pericoloso Geto. Quest’ultimo infatti non è sempre stato il mostruoso antagonista pronto a eliminare coloro che non avevano energia maledetta a loro disposizione.

