Yamato Video: ecco i nuovi annunci per ANiME Generation

Yamato Video durante una live dedicata ha aggiornato il pubblico per quanto riguarda alcune delle nuove uscite che approderanno su ANiME Generation, il servizio aggiuntivo di Prime Video inclusivo anche di numerosi titoli cult.

Molti sono già presenti all’interno del catalogo, anche se prossimamente dovrebbero essere confermati anche L’Uomo Tigre e Ken Il Guerriero. Tornando alla live invece, vi lasciamo tutto il resoconto in calce, ricordandovi che molti dei titoli sono già presenti sulla piattaforma o in dirittura di arrivo.

Prima della live è stato annunciato l’arrivo del primo episodio d’ISEKAI FARMING – VITA CONTADINA IN UN ALTRO MONDO:

Tsurune – Il tiro che unisce, seconda stagione dell’anime

Questa nuova stagione prosegue le vicende di Minato Narumiya e la sua passione per il kyūdō, il tiro con l’arco tradizionale giapponese. Dopo la passione trasmessagli per via della madre il ragazzo comincia questo sport, abbandonato durante le media.

Una volta al liceo Minato si avvicinerà nuovamente a questa bellissima arte, dove un club dedicato accenderà la passione ancora ardente in lui.

Area no Kishi

Qui si parla di uno spokon dedicato al calcio. Kakeru Aizawa è il protagonista della vicenda, un giovane talento che insegue le orme di suo fratello maggiore, capitano della squadra di calcio della scuola Kamakura, Suguru.

Un altro Ippon (domenica arriveranno i primi due episodi)

Michi e Sanae sono le due protagonista di questa storia, che al centro vede il judo. Dopo l’esperienza delle medie ecco che arriva il liceo, dove le due ragazze si incontreranno di nuovo per un percorso unico e singolare.

High Card

Fourland Kingdom è la Nazione centrale della vicenda, un luogo singolare situato nel Nord Atlantico. Questo Paese nasconde le 52 X-Playing Cards, delle carte misteriose capaci di donare al “giocatore” poteri unici e incredibili.

Lieselotte la perfida tsundere, e la cronaca in diretta di Endo e Kobayashi (probabilmente già disponibile)

Endo-kun e Lady Liselotte sono al centro di alcune vicende apparentemente innocue, che passo dopo passo si tramuteranno in qualcosa di diverso da quello che si sospettava inizialmente.

Cosa ne pensate di tutte queste novità? Ricordate la possibilità di provare il servizio per 7 giorni prima di abbonarsi mensilmente a 4,99€.

Fonte Insatgram Yamato Video