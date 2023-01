Tutte le uscite Star Comics, manga e non solo, della settimana

Tra le uscite manga Star Comics del 18 gennaio 2023 si segnala il box contenente i due volumi di In The Flow of Time, oltre che al secondo volume di Trillion Game e il ritorno di Shirayuki dai Capelli Rossi con il numero 19.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 18 gennaio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche il recente annuncio riguardo l’aumento dei prezzi a partire proprio dall’inizio di quest’anno.

Le uscite manga Star Comics del 18 gennaio 2023

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 31

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Nel bosco di Kashiragami è stato rinvenuto il cadavere di una persona. Una volta arrivati alla locanda che si trova vicino al luogo del delitto, però, Conan, Ran e Kogoro scoprono che un detective si è già recato sul posto per condurre le indagini, e il suo nome è… Kogoro Mori! Che si tratti dello scherzo di qualche burlone?! La sera stessa, tuttavia, il falso Mori cade vittima di una terribile circostanza…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 9

di Akira Toriyama

€ 15,00

Le eliminatorie della ventiduesima edizione del Torneo Tenkaichi si sono concluse. Goku, Crilin e Yamcha si sono qualificati tra gli otto finalisti, ma i loro avversari si rivelano degli ossi duri. Tra questi, a rappresentare la minaccia più grande è Tenshinhan, un allievo dell’Eremita della Gru, rivale del Maestro Muten, contro il quale neppure l’onda Kamehame sembra avere effetto…!

IN THE FLOW OF TIME BOX

DUE VOLUMI + ILLUSTRATION CARD

QUEER n.50

di Syaku

€ 13,00

CONTENUTI ESPLICITI! – HOT LEVEL 🔥 1/5

Shiro, liceale freddo e taciturno, si imbatte in un ragazzo che ha perso la memoria e che decide di chiamare “Kiku”. Il loro incontro è un fulmine a ciel sereno, eppure la vita di tutti i giorni in compagnia di quello strano ragazzo inizia a tingersi di tenerezza, sebbene costellata di dubbi e anche qualche momento di tensione. Ma da dove viene Kiku, e cosa si nasconde nel suo passato? Tra romanticismo e ricordi, il legame tra i due giovani si fa sempre più profondo…

L’affascinante storia d’amore tra Shiro e Kiku sarà disponibile in un fantastico box da collezione, contenente i due volumi della miniserie e una cartolina in omaggio!

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 4

TECHNO n.320

di Yu Satomi

€ 6,90

Quella che doveva essere una piacevole crociera si è tramutata in una tragica carneficina, che ha visto i passeggeri della nave venire trucidati uno dopo l’altro… Kakeru ha dovuto accettare di diventare un vampiro e, un po’ alla volta, sta perdendo la sua umanità. Nel frattempo, dopo aver finalmente ripreso conoscenza, Akari rimane sbalordita di fronte alla terribile situazione in cui la nave è precipitata e inizia a cercare un posto sicuro dove rifugiarsi, ma…

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 19

SHOT n.258

di Sorata Akiduki

€ 5,90

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Risolto il conflitto con la famiglia Bergat, Zen può finalmente godersi un po’ di meritato riposo e si dirige nelle terre del nord insieme a Shirayuki e agli altri. Nel frattempo Mitsuhide fa visita a Kiki, che in quel momento si trova nella casa paterna. Il suo intento è quello di comunicarle i propri sentimenti, ma riuscirà davvero a dirle ciò che prova?

RECORD OF RAGNAROK n. 13

ACTION n.344

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Il sesto, caotico incontro è arrivato alla sua conclusione! Hajun, il demone re del sesto cielo, si è materializzato all’improvviso dal corpo di Zerofuku e la sua forza schiacciante mette sempre più alle strette Shakyamuni. Tuttavia, quando la situazione sembra ormai disperata, sul volto del Buddha compare un sorriso colmo di serenità. Chi uscirà vincitore da questo feroce scontro tra luce e oscurità?!

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 4

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Una gita fuori porta con Masaharu dà a Sanpei l’occasione di misurarsi con una creatura che i pescatori della zona chiamano “il padrone della diga di Akasawa”. Oltre a Sanpei, solo altre due persone sono riuscite a vederlo di sfuggita, ma il giovane pescatore ha pochi dubbi al riguardo: non si tratta affatto, come tutti pensano, di una carpa! In suo aiuto arriva Gyoshin, che saprà fornire qualche informazione in più… anche grazie a una degustazione a sorpresa!

SANCTUARY n. 4

MUST n.135

di Ryoichi Ikegami , Sho Fumimura

€ 15,00

Ormai a metà del percorso che dovrebbe condurli al “Santuario”, Hojo resta vittima di un agguato riportando delle ferite da arma da fuoco, mentre l’avanzata di Asami viene nuovamente arrestata da Isaoka, il “mostro” della politica. Tra mille difficoltà, il viaggio dei due protagonisti continua…

TRILLION GAME n. 2

GREATEST n.267

di Riichiro Inagaki , Ryoichi Ikegami

€ 6,90

Haru e Gaku si cimentano in una gara tra hacker della Dragon Bank per ottenere investimenti a condizioni vantaggiose. Nell’affrontare la squadra d’élite inviata da Kirihime, il miracoloso piano di Haru si dispiega in tutta la sua dirompente potenza!