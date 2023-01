Negli anime e nei manga quella degli “scontri di fantasia” è sempre una delle discussioni più amate, dato che mettono in scena dei combattimenti che purtroppo non averebbero mai nella realtà per ovvie ragioni. Così come in qualsiasi panorama artistico esistono sempre delle fazioni, e oggi andiamo a discutere di una “fetta” in particolare.

Infatti con questa simpatica discussione presa direttamente da Comic Book, entriamo nel dettaglio degli appassionati di Chainsaw Man e My Hero Academia, che hanno ipotizzato un eventuale scontro tra Denji e Deku, parlando animatamente del vincitore di questo presunto combattimento fan-made.

La discussione è accesa come accennato, anche se la maggior parte del pubblico punta su una vittoria di Deku e il suo One For All. Molti dicono che se Denji combatterebbe contro l’eroe senza Pochita sarebbe spacciato, data la sua mancanza nel trasformarsi in Chainsaw Man appunto.

Ovviamente il combattimento dovrebbe svolgersi con Denji nella sua forma demoniaca, e dovrebbe tener testa alla potenza di Deku ormai in una fase molto positiva a livello combattivo. Il pubblico evidenzia di come Denji abbia sempre avuto bisogno di altri per portare a termine determinati scontri, mentre Deku no.

Anime e manga: chi vince tra Deku e Denji?

In poche parole la maggior parte del pubblico pone come vincitore il possessore del One For All, per via della sua dedizione all’allenamento e alla crescita esponenziale dei suoi poteri, insieme alla forza mentale messa in ogni combattimento. Alcuni dicono che Deku distruggerebbe Denji senza che quest’ultimo se ne accorga.

Denji wondering what a "Delaware" is before he meets the concrete https://t.co/uG31AOEovq pic.twitter.com/1DcmAo9gpf — Klaud Slugula (@T_Dub1010) January 26, 2023

Anche in questo Tweet un utente conferma la sconfitta di Denji dopo l’uso dell’1% del potere di Deku su di lui:

Qui invece leggiamo una sorta di battuta volta al favore di Denji, dove quest’ultimo potrebbe vincere contro il suo avversario per via del lungo nome degli attacchi di quest’ultimo:

Deku when Denji won't stay down and has to resort to naming US territories in his attacks https://t.co/4TrCOFxnpJ pic.twitter.com/WSJ1qoFkdc — Hispanic household type beat (@boredski) January 26, 2023

Su Twitter le risposte continuano a favore del protagonista di My Hero Academia, con dei timidi accenni a un eventuale vittoria di Denji, anche se come accennato quest’ultima è molto rara. Voi cosa ne pensate di questo scontro? Potrebbe essere così scontata la sconfitta di “Chainsaw Man”? Diteci la vostra.

Denji after getting hit by United States of World Smash https://t.co/p4xh4qlUK8 pic.twitter.com/XyDxHKMzdN — BNHA struggles™ (@mhastruggletwt) January 26, 2023

