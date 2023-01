Quali sono gli anime più trasmessi in Giappone nel 2022?

Gli anime hanno chiuso un 2022 davvero incredibile e allo stesso tempo ha lasciato una grande eredità per un 2023 dall’ambizione ancora più alta. Oggi una nuova classifica pone al pubblico le serie animate giapponesi più trasmesse nel 2022, che tranne per alcune eccezioni ricalcano sempre gli stessi nomi ormai in vetta alle classifiche da anni.

Questa nuova discussione è scaturita dal sito Gem Standard, che ha raccolto numerosi dati in tutto il Giappone, cercando d’inquadrare appunto, la serie anime più trasmessa in territorio nipponico. Manco a dirlo la vincitrice è Spy x Family, la serie evento del 2022.

La serie ha ottenuto un punteggio di 6,5 mentre Demon Slayer e One Piece si sono posizionati rispettivamente al secondo e terzo posto, con un punteggio di 3,9 e 3,3. La serie tratta dal manga di Oda si posiziona sempre in alto in questo genere di classifiche, confermando sempre e comunque il suo valore nonostante la sua “vecchiaia”.

In calce potete trovare la top 10:

Spy x Family Demon Slayer One Piece Detective Conan Attack on Titan Kingdom Chainsaw Man Jujutsu Kaisen Gundam: The Witch From Mercury My Hero Academia

Questi sono i primi 10 nomi della lista, che confermano ancora una volta i gusti dei fan ancora troppo simili agli anni precedenti. Oltre qualche evergreen come One Piece, Detective Conan, Attack on Titan e per certi versi la nuova serie di Gundam, sostanzialmente non cambia molto rispetto alle classifiche antecedenti.

Oltre queste serie la lista continua fino a venti e di seguito a My Hero Academia troviamo Doraemon all’11° posto davanti a Osama Ranking, Crayon Shin-chan, Dragon Ball e Pokemon. Riportiamo tutto da CB.

Anche JoJo’s Bizarre Adventure è stata una delle serie più amate dai fan, con il 16° posto, e la lista si è conclusa con Haiku, Gintama, Neon Genesis Evangelion e Golden Kamuy. Dopo il numero 10 la classifica diventa molto più varia.

Questo può essere sottovalutato ma sostanzialmente i dati in questione attestano anche l’apprezzamento del pubblico generale verso i franchise in questione, dato che l’emittente televisiva si basa sempre sull’apprezzamento di questi ultimi prima di ritrasmettere un serie anime, come discusso in questa sede. Siete d’accordo con la classifica?

Fonte Comic Book