One Piece dopo gli incassi e l’apprezzamento del pubblico inerenti al film “RED”, a quanto pare Toei sta già lavorando alla prossima pellicola del franchise, probabilmente già confermato successivamente agli incassi del lungometraggio con al centro Uta e Shanks.

Anche se il manga si concluderà in questi anni, l’anime e i film appunto, avranno ancora una vita lunga e grazie agli incassi totali del franchise, questa corsa di certo non si fermerà nell’immediato.

Oggi, tramite la fonte Comic Book, scopriamo un commento del doppiatore giapponese di Jinbe, Katsuhisa Houki, che come accennato dal titolo conferma la produzione del nuovo film del franchise, senza accennare a nulla di ufficiale ovviamente, quindi prendete tutto con le pinze per quanto riguarda dichiarazioni del genere.

Il tweet in calce è di dicembre, anche se alla nostra attenzione è arrivato solamente ora, quindi per questo, non essendo arrivato nulla al riguardo cerchiamo di considerarla solamente una speculazione da parte di un membro del cast.

One Piece: è in produzione il prossimo film?

Il noto profilo Twitter @Sandman ha pescato il post in questione dove estrapola e cita la domanda e la risposta riguardante i prossimi film della saga e il futuro in generale: “Prima che il manga OP raggiunga il suo capitolo finale, quanti film pensi che verranno realizzati? E quale villain ci sarà? Secondo il doppiatore di Jinbe, il prossimo film è già in fase di produzione”.

Before OP manga reaches its final chapter, how many films do you think will be made? And what villain will it be? According to Jinbe's VA, the next film is already in production process.💪 source: https://t.co/m2gHJSHkeT — sandman (@sandman_AP) January 22, 2023

A quanto pare se volete ricevere delle novità non ancora annunciate, sembra che la soluzione giusta sia seguire il profilo twitter del doppiatore in questione, data la sua attività incessante sui social. Sempre come ci riporta la fonte anche con The First Slam Dunk ha fatto lo stesso.

Ovviamente è troppo presto per questo genere di notizie, ma a quanto pare qualcosa bolle già in pentola. La dichiarazione è di dicembre e nel corso di questo mese non abbiamo avuto ancora nulla al riguardo, specie se consideriamo che “RED” è uscito di recente nel mondo.

Ma di cosa potrebbe trattare il nuovo film? Quale villain potrebbe esserci al centro? Diteci la vostra nei commenti.

Fonte Twitter Sandman – Comic Book