Dragon Ball Super 89: amore, scontri e guerra nel nuovo capitolo

Dragon Ball Super 89 è il nuovo capitolo della saga “Super Hero”, dove Goten e Trunks sono al centro delle vicende successivamente alla mancanza sulla terra di Goku e Vegeta, intenti a superare i loro limiti sul Pianeta di Beerus. Come ben sapete la saga in questione fa da prequel al film DBS: Super Hero.

In questo nuovo capitolo vediamo fin da subito la natura del CD rubato da Trunks all’interno del laboratorio del Dr. Hedo, villain centrale al momento della saga. L’oggetto alla fine conteneva un virus e il ragazzo non è riuscito a capire nulla del progetto del nipote del Dr. Gelo.

Poco dopo abbiamo nuovamente dei momenti “slice of life” dove Trunks, grande protagonista del capitolo mostra anche le sue doti sportive inerenti al gioco del basket. Proprio qui notiamo la presenza di un nuovo alunno molto particolare, che alla fine si rivela un nuovo Androide creato dal Dr. Hedo sulla scia di Saiyaman X1 e X2.

Dopo il primo incontro con i figli di Goku e Vegeta Hedo ha preso ispirazione dai due, creando un Androide che potesse primeggiare con i due Saiyan, al momento l’intralcio più grande dei piani del nipote di Gelo.

Dragon Ball Super 89: un capitolo succoso

Anche in questo secondo capitolo notiamo l’accostamento ai fumetti americani, quindi i classici “comics”, dove si esplora maggiormente la doppia vita dei personaggi che indossano il costume, tentando di mantenere velata la propria identità, proprio come fanno Saiyaman X1 e X2.

Nel capitolo 89 abbiamo anche uno bello scontro egregiamente disegnato da Toyotaro, dove mostra anche un nuovo costume indossato dall’Androide creato da Hedo. Anche questa volta il Saiyan mostra la sua forza e il suo potenziale, al momento ancora nascosto da un velo d’ignara gioventù.

Quello che non si vedeva da molto all’interno del franchise era proprio questo, ovvero una narrazione basata sulla vita dei personaggi di Dragon Ball, sempre alle prese con numerose difficoltà a cui è sempre complesso far fronte.

L’aria “americana” si respira ancora una volta a pieni polmoni e la stoffa nipponica non manca di certo; per questo l’arco narrativo in questione promette davvero bene.

Fonte MangaPlus