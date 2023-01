Dragon Ball Evolution viene “spodestato” dalla serie HBO “Velma”

Dragon Ball Evolution è uno dei primi live action a essere stato prodotto con un budget abbastanza consistente, e nonostante questo fin dalla sua prima uscita è sempre stato uno dei film con le recensioni più basse di sempre, fino al momento in cui la HBO ha deciso di pubblicare una serie animata con protagonista Velma di Scooby-Doo.

La serie in questione è riuscita addirittura a spodestare il trono di Evolution per quanto riguarda le recensioni più basse di sempre, segnando un record sicuramente difficile da battere nel prossimo futuro.

I segnali per quanto riguarda il poco apprezzamento del pubblico per quanto riguarda la serie HBO erano ben evidenti da molte settimane, e oggi arriva la conferma anche dal sito IMDb, dove al momento sono presenti numerose recensioni per quanto riguarda la serie animata in questione.

Come accennato il record era del live action del 2009 dedicato al noto franchise creato da Akira Toriyama, che nel corso del tempo ha totalizzato 2,5 stelle su 10, un risultato ovviamente disastroso. A quanto pare qualcuno ha battuto questo triste record, e con oltre 20.000 recensioni “Velma” ha totalizzato 1,4 stelle su 10.

Dragon Ball Evolution non è il prodotto peggiore di sempre secondo il pubblico

Forse se ci riflettiamo bene questa è una notizia anche scontata, visto l’enorme astio del pubblico verso il prodotto in questione. La maggior parte delle recensioni infatti, puntano il dito verso il cambio di rotta del prodotto, che ha scombussolato tutta l’identità originale della storia secondo il pubblico più affezionato. Tutto arriva da CB.

La diffusione e l’evoluzione d’internet ha giocato a sfavore di questo spin-off dedicato a Scooby-Doo, mentre Dragon Ball Evolution anche senza l’utenza del web è riuscito a cadere in un baratro negativo composta da pareri mai contrastanti ma sempre accordanti: ovviamente tutti negativi.

A oggi il live action in questione è considerato il peggiore di sempre, o almeno in terra hollywoodiana è la produzione peggiore di sempre per quanto riguarda questo genere di film. Comunque sarà stata la “forza d’internet” o meno, Velma è stata capace di superare quel prodotto trash di Dragon Ball Evolution senza troppi sforzi.

Fonte Comic Book