Dragon Ball Super 89: gli spoiler ufficiali anticipano una nuova minaccia

Dragon Ball Super 89 ha condiviso i primi spoiler ufficiali del prossimo capitolo che vede Goten e Trunks con la minaccia del Dr. Hedo e le sue inquietanti creazioni, che porteranno in futuro alla nascita di Gamma 1, 2 e Cell Max, la temibile forma del villain vista nel lungometraggio DBS: Super Hero.

Nonostante siano solamente poche pagine le nuove anticipazioni ufficiali sono molto interessanti, dato che scopriamo anche il contenuto del CD precedentemente prelevato da Goten e Trunks verso la fine del capitolo 88.

Oltre questo è possibile vedere le prime interazioni tra Trunks e Mai, come già accennato la prima cotta del figlio di Vegeta, al momento alle prese con le prime evoluzioni dell’adolescenza.

Dragon Ball Super 89: cosa raccontano queste prime anticipazioni?

Queste prime due pagine vanno a seguire immediatamente gli eventi lasciati in sospeso durante la fine dello scorso capitolo, e quindi fin da subito possiamo avere conferma del contenuto del CD rubato dal laboratorio del Dr. Hedo, che manco a dirlo contiene solamente un virus, anche se si intravede l’embrione di Cell.

Mentre Trunks è intento a scoprire altre notizie sulla questione, appena il ragazzo apre IL contenuto del CD compaiono numerose facce di Hedo intente a fare delle linguacce, in modo tale che si capisca l’impossibilità di entrare in possesso dei suoi piani.

In realtà era una cosa anche ovvia se ci pensiamo, data la futura buona riuscita del suo piano di portare nuovamente Cell sulla Terra. Nelle pagine successive vediamo all’interno della stanza Bulma e Bra e tra una cosa e l’altra Trunks non da spazio al suo lavoro come protettore della Terra.

Come vedete il figlio di Vegeta va in bici con Mai a scuola, dove successivamente alla difesa di alcuni ragazzi scocciatori intorno alla ragazza Trunks decide di fare una partita di basket, mostrando il suo talento non solo al pubblico ma anche al lettore.

Questi primi spoiler donano ancora conferma della natura “teen” di questa nuova saga, che tra le tante cose risulta molto interessante, specie per quanto riguarda la controparte “slice of life” assente da molto tempo all’interno del franchise shonen.

Fonte Twitter DBSHype