Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo lungometraggio del franchise come ben sapete è arrivato in tutto il mondo, macinando incassi davvero molto positivi. Purtroppo però, nonostante lo stampo ormai conosciuto del battle shonen in Cina è stata censurata una scena con al centro Bulma, e chi ha visto il film sa benissimo quale.

Nella Nazione governata da Xi Jingping esistono delle regole molto rigide per quanto riguarda questo genere di cose, e quindi era anche facile aspettarsi una risposta del genere per quanto riguarda il nuovo lungometraggio dedicato al franchise creato da Akira Toriyama negli anni ottanta.

Oltre alcune censure all’interno del film la Cina si è presa anche altre libertà a tal proposito, e anche il titolo del film è stato cambiato in Dragon Ball Super: Super Androidnot Super Hero. Tornando a noi, la scena in questione riguarda Bulma e uno specifico desiderio da esprime con le leggendarie Sfere del Drago.

Spesso nella storia del franchise Bulma ha usato e avrebbe voluto usare le Sfere per desideri superficiali, e dato che in questa scena ha avuto l’occasione, la moglie di Vegeta ha deciso di usarne uno per rifarsi il sedere. La scena in questione è stata completamente eliminata e noi la riportiamo ora perché in Cina il film è arrivato da poco tempo.

Dragon Ball Super: Super Hero, in Cina viene censurata una scena con Bulma

Se non avete ben chiara la scena grazie a NewsItaly24 e il profilo Twitter @KamiSamaExplorer abbiamo un quadro ben preciso del tutto: “La Cina censura una scena del film Dragon Ball Super Super Hero, in cui Bulma desidera di rifarsi il sedere tramite Shenron. Nell’originale, questa parte del corpo appare in risalto sullo schermo. È interessante notare che la scena non è stata censurata nel trailer cinese del film.“

🚨 GRAVE: China censura cena do filme Dragon Ball Super Super Hero, em que Bulma empina sua bunda, durante seu pedido ridículo ao Shenlong. No original, sua bunda aparece na tela. Curiosamente, a cena não foi censurada no trailer chinês do filme. pic.twitter.com/xw5NjPIKmr — Kami Sama Explorer (@kamisamaexp) January 9, 2023

Oltre questa all’interno del film è presente nuovamente la parte del corpo già citata di Bulma, dove per alcuni secondi viene ripresa in maniera dettagliata dalla regia. In Italia è una scena presente nel film, ma in Cina è stata anch’essa eliminata dal minutaggio totale della pellicola anime. Voi cosa ne pensate?

Fonte 1 – Twitter