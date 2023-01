One Piece 1048 mostra lo scontro mozzafiato tra Kaido e Yamato

One Piece è in circolazione da tantissimi anni ormai e si fa riferimento sia al manga che all’adattamento animato. L’anime è sviluppato da Toei Animation dal 1999 ed è innegabile che nel corso degli anni la qualità degli anime si sia alzato. Infatti i primi episodi di One Piece non reggono il confronto con i lavori più recenti.

Tuttavia Toei ha dimostrato che anche One Piece ha ancora molto da dire e attraverso gli episodi dell’arco di Wano, ha offerto una qualità mai vista prima. Basti pensare che tutti i fan non fanno che rimanere assolutamente sorpresi.

Abbiamo avuto modo di sottolineare questa qualità di cui parliamo dopo l’episodio che ha visto protagonisti Zoro e Sanji. Oggi però abbiamo il piacere di riportare che l’anime di One Piece ha finalmente adattato e trasmesso lo scontro mozzafiato tra Kaido e sua figlia Yamato. Un altro animatore ha realizzato un lavoro incredibile e degna di nota.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider SakugaRelux. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Vincent Chansard caps off another One Piece entry with what can only be described as a showcase of raw animation power pic.twitter.com/kqPxakwyev — Relux (@SakugaRelux) January 22, 2023

Come si può benissimo vedere dal video che abbiamo condiviso sopra, la qualità non ha eguali rispetto agli altri episodi di One Piece. La dinamicità e gli attacchi di Kaido e Yamato sono coinvolgenti e incredibilmente realistici. L’entusiasmo tra i fan si è diffuso rapidamente, ed è facile capirne il motivo.

L’autore che si è occupato di adattare questo momento altissimo dell’anime è l’animatore Vincent Chansard. Ha dimostrato di essere all’altezza della supervisione della battaglia e tutti gli appassionati lo riconoscono.

Chansard è riuscito a valorizzare il potenziale di One Piece, spesso caratterizzato da molte sbavature. L’episodio 1048 dell’anime vede quindi uno scontro tra padre e figlia, la quale non condivide l’ideologia di Kaido.

Yamato è l’unica figlia di Kaido e la sua ribellione contro i Pirati delle Cento Bestie ha causato ogni sorta di tensione. Quindi, ovviamente, non c’era modo diverso per poter affrontare ed eliminare questa situazione se non tramite una battaglia.

Da questo episodio si capisce anche che il momento in cui Rufy risveglierà il vero potere del suo Frutto del Diavolo su piccolo schermo è ancora più vicino.

Cosa ne pensate dell’animazione dell’ultimo episodio One Piece?