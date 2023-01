L’anime di One Piece è ancora lontano dalla conclusione della saga di Wano, e al momento si stanno svolgendo delle battaglie importanti per la salvezza del Paese e per la sconfitta dell’esercito di Kaido il tiranno, che da anni sottomette una popolazione pacifica e colma di dolcezza e altruismo.

Onigashima in questo episodio vede un momento cruciale delle battaglie, con lo stesso Luffy pronto a tornare per il terzo round contro Kaido sul tetto della Cupola del Teschio, dove probabilmente si concluderà il tutto; questo è un segno irremovibile che a breve comparirà il Gear Fifth in versione animata.

In attesa della chiusura dello scontro tra i due, l’attenzione dell’episodio 1046 si sposta su King, Queen e Jack, un trio altamente potente e pericoloso che sicuramente ha dato filo da torcere ai Mugiwara, specie a Zoro e Sanji che mai come in questo momento hanno dimostrato di essere una coppia incredibile.

King e Queen nell’ultima puntata si sono dimostrati degli avversari molto ostici, e proprio qui i due membri dei Mugiwara hanno dimostrato il loro valore combattivo e la loro determinazione nel portare a termine questo genere di scontri. Tramite Comic Book e Twitter abbiamo la possibilità di visionare questa clip:

#ONEPIECE1046 Marco: "Its Time For The Stars To Take the Stage!!!" pic.twitter.com/tB1EmwhNj6 — ONE PIECE Spoiler (@OP_NEWS2022) January 8, 2023

One Piece 1046: Roronoa Zoro e Sanji si confermano un team imbattibile

Lo spezzone della puntata si apre con lo sguardo compiaciuto di Marco La Fenice, che anticipa un bellissimo e potentissimo attacco di Zoro verso il nemico. Qui abbiamo l’ulteriore conferma di una crescita a livello combattivo del personaggio, che nonostante non abbia mangiato un Frutto del Diavolo fronteggia senza paura i nemici più insormontabili.

Dopo la “carica di Zoro” arriva anche quella di Sanji, che lascia una scia di fuoco dietro di se davvero non indifferente. Proprio qui vediamo l’attacco combinato dei due volto a sconfiggere i due terribili nemici, attualmente considerati i soldati migliori di Kaido. Zoro e Sanji si confermano senza dubbio una delle coppie più potenti della Grand Line.

Come accennato questo apre lo spazio alla battaglia conclusiva tra Kaido e Luffy, al momento non ancora in possesso della consapevolezza riguardante la vera natura del suo frutto, Voi cosa ne pensate? Avete visto la nuova puntata?

Fonte Comic Book – Twitter